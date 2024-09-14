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在水一方朴子文學地景展 詩人書寫朴子八景

2024/09/14 11:44

展覽呈現舊時光意象。（記者林宜樟攝）展覽呈現舊時光意象。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局與中正大學台灣文學與創意應用研究所合作，在朴子嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「在水一方─朴子文學地景展」，8位知名詩人與繪師聯合創作展出，展現朴子近百年的文化歷史與風貌，明（15）日下午將有創作發表會，由台文創應所師生及來賓發表創作及探討文創發展。

展覽中的書法創作。（記者林宜樟攝）展覽中的書法創作。（記者林宜樟攝）

嘉義縣文觀局長徐佩鈴表示，展覽以「水」的流向作為開端，展開多樣活動和展示，展覽融入地景探索，透過小旅行路線，讓觀者探索朴子的人物故事及地景，看見其深厚文化底蘊。

可愛的水道頭君。（記者林宜樟攝）可愛的水道頭君。（記者林宜樟攝）

展區「花開祈願時」邀請江寶釵、解昆樺、方群、大可、李長青、楊子澗、紫鵑、尹凡共八位詩人為朴子八景題詩，搭配繪師林金田及俞儂的畫作，呈現朴子故事。

「在水一方─朴子文學地景展」由8位知名詩人與繪師聯合創作。（記者林宜樟攝）「在水一方─朴子文學地景展」由8位知名詩人與繪師聯合創作。（記者林宜樟攝）

展覽期間推出多條特色小旅行路線，包括朴子老街行踏、朴子竹枝線、花開祈願線，以及全新單車小旅行路線「跟著水滴趣旅行」，行程涵蓋水道頭文創聚落、荷苞嶼、天星新村、鬼仔橋與龍樹亭，邀請民眾沿途朗誦詩詞、品嘗在地小點，感受文化氣息。

展覽展出朴子過去的歷史。（記者林宜樟攝）展覽展出朴子過去的歷史。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁表示，描繪朴子的詩篇與藝術相互融合，將歷史文化以展覽方式呈現，而且選在朴子水道頭展出，具強烈在地連結性，也有多元教育意義。

明天台文創應所所長李知灝、教授江寶釵等將主持發表會，由學生周子薇、施足珠發表報告及詩集，還有邱嘉琪、王秀蘭、李旭彥、黃識錦、謝宜紋、柯繞紅進行多元創作發表，前文化部政務次長林金田探討文創發展，並邀請民眾坐茶席、話八景。

嘉義縣文化觀光局表示，展覽將至明年3月16日，每週三至週日上午11點至下午6點，民眾可當臉書粉絲專頁「嘉藝點水道頭文創聚落」查詢。

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