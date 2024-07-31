中市中山堂重新開放打造「市民劇場」 推出玩劇場藝術節

台中市中山堂重新開放打造「市民劇場」，推出玩劇場藝術節。（台中市政府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山堂今年閉館3個月進行空調改善工程，目前工程完工即推出首屆「台中玩劇場藝術節」。於8月1日到8月25日期間，除駐館團隊「極至體能舞蹈團」等團體演出外，另有青銀共創肢體創意工作坊、兒童藝術戲劇藝術營、劇場導覽等，更以「市民劇場」為目標，推出文化常民音樂會，邀素人上台演出，讓劇場跟民眾有更多連結。

中山堂是中台灣重要表演場地，為提供舒適觀劇環境，台中市政府編列預算，今年3月至6月閉館進行空調改善工程，相關設備升級完成，即將重新開館。大墩文化中心將中山堂定位為「市民劇場」，舉辦首屆「台中玩劇場藝術節」活動迎接觀眾。

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大墩文化中心指出，台中玩劇場藝術節匯集台中優質演藝團隊推出多場節目，包含駐館團隊「極至體能舞蹈團」8月4日推出首場自製節目「我的自話像」，青銀共創演出節目，鼓勵銀髮族發揮創意，舞出自我。即日起可至各文化中心與中山堂免費索票，8月23日狂夢藝術「在城市遊戲行走，直到島嶼邊緣」，8月25日凡徒藝術「共生效應」，歡迎市民朋友購票參與。

此外，還有「青銀共創——肢體創意工作坊」、「兒童音樂戲劇藝術營」，邀請全民藝起來參與劇場導覽、高齡藝術共融推廣講座等，透過多元有趣的方式帶領大眾親近劇場。

另為打造「市民劇場」目標，發揮文化平權精神，8月1日至4日在中山堂大廳設置公共鋼琴，邀請大小朋友一起來中山堂大展琴藝，8月3日舉行「文化常民音樂會」，徵選素人音樂家現場演奏。現場另有樂器展，台中市立圖書館大墩分館也到場辦書展，透過琴聲、書香與樂聲，讓民眾親近劇場。

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