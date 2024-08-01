澎湖之光！ 曾佛賜獲國家地理雜誌台灣攝影大賽人物組亞軍

曾佛賜家將作品，獲得國家地理雜誌台灣大賽人物組亞軍。（曾佛賜提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國家地理雜誌臺灣攝影大賽得獎作品出爐！ 來自澎湖的曾佛賜，以澎湖傳統宗教文化「家將」為拍攝主題，作品獲得評審青睞，在人物組榮獲亞軍，成為澎湖之光！澎湖民俗宗教之美，也透過曾佛賜的攝影角度，躍登國家舞台。

曾佛賜留在西嶼家鄉，以相機記錄澎湖生活點滴。（曾佛賜提供）

「國家地理雜誌台灣攝影大賽」今年6月15日截止收件，參與人數非常踴躍，收到參賽作品共10205件，得獎名單揭曉。 分為人物、地方、自然、星空、生態環境、青少年6個組別，大賽評審由國家地理著名生態攝影師提姆．雷曼（Tim Laman）、環境紀錄片導演柯金源、國家地理雜誌特約攝影師陳郁文以及《國家地理》雜誌中文版總編輯李永適共同擔任；星空組為國際星空攝影名師Babak Tafreshi、香港星攝名師不動明王（Vincent Cheng）以及中央研究院天文所王為豪博士共同擔任。

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參賽者作品都展示攝影藝術的無限可能性，每張照片背後都蘊含著攝影師的獨特視角和情感投入，最終獲獎的攝影師們都透過作品傳達了各自的風格與特色，一起來欣賞這些令人耳目一新的作品。

曾佛賜長期留在澎湖家鄉，以相機記錄著澎湖人的日常生活，並自己創立「西嶼、咱的厝」臉書社團，圖文並茂的介紹家鄉事及鄉野傳奇，以西嶼子弟視角來記錄家鄉歷史。

此次得獎作品廟會「家將」，通常文差與武差相對，為家將團的傳令兵，手持文令、身穿虎衣，通常會請未成年小孩裝扮，以培養跳家將的基礎。

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