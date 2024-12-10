新竹縣美術館興建工程13日上網公開招標競圖

新竹縣美術館預定地因緊鄰施工中的新竹縣總圖書館，所以被總圖的工程圍籬一併包覆，圍籬牆上張貼有許多兒童畫作，大家把這一大塊圖書館和美術館所在，統稱為「夢想孵育基地」。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣計畫興建中的新美術館將於本週五（13日）正式上網招標，縣府罕見地採公開競圖方式，分2階段評選，評選第1名可取得造價1億多的議約權，第2名和第3名各可獲250萬跟200萬元獎金，2名佳作也各有100萬元獎勵。週五上網後，當天下午2點半，縣府將於台北國際會議中心召開公開競圖說明會。

新竹縣長楊文科說，新竹縣美術館將是縣內近20年來首見用公開競圖方式設計規畫和監造的重大公共工程建設。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科說，這是新竹縣近20年來的第1次，捨棄常見公開評選的方式採用公開競圖，目的就在刺激更多優秀者投件競爭，打造縣內重要文化建設成為新亮點。

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由於網傳，先前負責設計監造新竹縣總圖卻鬧出「鐵皮屋美學」爭議的建築師關惠尤也負責新美術館的規畫設計，而被網友揶揄是要繼續打造鐵皮屋嗎？

本週五將上網公開競圖評選的新竹縣美術館預定地目前仍是空地，遠方則是正在興工中的總圖書館工程。（記者黃美珠攝）新竹縣美術館預定地就在竹北市文興路與莊敬南路交叉口上，遠方的建物是新竹地檢署。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏澄清說，建築師關惠尤是本案的先期規畫團隊，僅就美術館興建案的基地條件、規模量體、設計準則以及預算進行規劃，但實際的美術館興建工程設計監造作業是採公開競圖、2階段評選，週五才要上網招標。

朱淑敏說，新竹縣新的美術館基地面積7,722.53平方公尺，計畫要用17億4,600萬元新建地上4層、地下2層的嶄新美術館。為此，將用1億1,320萬元設計規劃，另提供650萬元當作獎金，以上經費全部都以縣款來支應。

朱淑敏也說，用公開競圖方式打造公共建設，這是繼新竹縣史館之後，近20年的縣內頭一遭，也是縣長楊文科從一有新建更符合當代需求和意向美術館的構想開始，就決定的方式。

她說，過去公開評選的機制只比較書、圖，但新竹縣美術館公開競圖除了評選第1階段要展示書、圖，入選第2階段的前5名優秀作品更須展示實際模型、並提列包含預算在內的詳細規畫書。

朱淑敏說，公開競圖主要好處就是重賞之下必有勇夫的概念，透過獎金制度，讓更多優秀建築師來投件，也讓好作品的努力都會被看見。

她說，整個興建工程設計監造作業招標，計畫明年2月27日辦理完第1階評選，明年4月底第2階段評選完畢揭曉結果。

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