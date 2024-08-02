屏東夏日狂歡祭「入坑美術館」 颱風後8/3重新開放

屏東夏日狂歡祭系列主題「入坑美術館」將重新開放。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受凱米颱風影響，屏東夏日狂歡祭系列主題「入坑美術館」經投入人力整頓環境後，將於明（3）日重新開放，為迎接遊客重回怪獸坑，縣府特別推出一日限定主題活動「書鴨日」，民眾只需攜帶書本或鴨子相關配件，並上傳與阿咧系列怪獸們的合照至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專屬貼文下，即可至服務台兌換獨家文創品。

入坑美術館8月3日將重新開放。（屏東縣政府提供）

「入坑美術館─阿咧特展人氣強強滾！」屏縣府傳播暨國際事務處表示，今年屏東夏日狂歡祭以「有怪獸」為主題重點，開幕至今，除吸引高達10萬人次入坑參觀外，更吸引不少香港粉絲特地私訊縣府粉絲頁詢問展覽細節，為讓全球鄉親能同步感受入坑美術館的魅力，近日也推出線上觀展，邀請更多好朋友一起進入「怪獸坑」的奇幻世界。

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傳播處說，此次當代藝術家阿咧（葉信泓） 特別為縣民公園打造專屬且不可複製的「怪獸坑」，除了有10米高的「書鴨」、三層水池上的「北海小精靈」，地坑內的「三層肉」、「草地狀元」、「七龍豬」、「馬蓋仙」、「白森林騎士」等多樣吸睛系列怪獸們，皆成為民眾打卡的熱點。

Q萌的北海小精靈。（記者羅欣貞攝）

縣府表示，為配合入坑美術館重新開放，也獨家推出限定主題活動「書鴨日」，8月3日下午3時至晚間6時，民眾攜帶書本或鴨子相關配件，並上傳與「阿咧系列怪獸們」的合照至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書專屬貼文下，以留言方式回覆照片，即可至服務台出示畫面，除了可兌換紀念小禮物，還能以優惠價格購入周邊文創品「紓壓書鴨裝可愛包」，歡迎鄉親把握機會。

夏日狂歡祭自即日起至8月25日下午3點至晚間9點，每週二為活動休整日園區正常開放。民眾也可至線上觀展，感受吸睛、有趣的怪獸們，更多活動訊息請至「2024屏東夏日狂歡祭」官網、「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

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