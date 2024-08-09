日本明治神宮典藏級漆藝之美看得見 彭坤炎創作展在索卡離塵

索卡藝術離塵空間推出彭坤炎堆漆創作展，展期8月10日至9月8日。（索卡藝術提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕索卡藝術離塵空間推出「日本東京明治神宮「鎮座百年」典藏之寶」，漆藝創作家彭坤炎獨研堆漆技法，是首位獲得日本「漆之美展」首三獎的外國人，其作品「包容」更獲得「明治神宮の百年獻禮」典藏，奉納給日本天皇寶物。

漆藝家彭坤炎獨研堆漆技法，將漆藝創作帶入新風貌。（索卡藝術提供）

漆藝家彭坤炎以台灣人的身分攻入日本漆界。2006年獲得日本皇室親王桂宮宜仁殿下接見嘉許，受頒「日本漆工協會會長賞」。1997年至今連續受邀參與漆工協會在明治神宮主辦的日本全國性「漆之美展」，而協會總裁過去皆由皇室成員擔任。

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彭坤炎作品〈潮音〉獲日本「漆之美展」第一大獎「農林水產大臣賞」，為首位獲獎外國人。（索卡藝術提供）

彭坤炎榮獲前3大獎，包含2010年獲「林野廳長官賞」、2017年獲「文部科學大臣賞」，以及2019年獲得最大獎「農林水產大臣賞」，成為首位獲獎的外國人，同年更入選「日本美術展覽會」，繼陳澄波、黃土水等前輩藝術家之後，是台灣首位入選的漆藝家。作品「包容」榮獲日本明治神宮「2020鎮座百年」奉納漆器，作品現存於專收重要文化財的寶物殿。

漆是一種具有美麗光澤和耐用性的天然塗料，透過多重地塗抹，呈現出高雅華貴的質感。彭坤炎鑽研中國明代古法《髹飾錄》， 獨創堆漆手法融合日本漆器的工藝，捨棄作品依附的胎體結構，在毫無憑藉的狀態下從底部開始，每日僅以1公分的進度創作。

彭坤炎作品〈包容〉獲選日本明治神宮「2020鎮座百年」奉納漆器的報導 。（索卡藝術離塵空間提供）

彭坤炎使用礦物顏料和精製漆調練成色漆髹塗、研磨，並以推光工法提高表面的質感，佐以加飾、圖騰設計的點綴，1件作品需要19個月以上才能完成。有別於實用器皿，他結合現代雕塑思潮及自己的主觀意旨，隨形演化，塑造出不同形象藝術風貌，締造漆藝界嶄新的藝術創作。

彭坤炎堆漆創作展，展期8月10日至9月8日，地點在索卡藝術離塵空間（原台南州立農事試驗場場長宿舍古蹟）。

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