台灣第一人！楊双子《臺灣漫遊錄》未上市先入選 2024美國國家書卷獎翻譯獎

台灣作家楊双子《臺灣漫遊錄》，由台灣譯者金翎翻譯，入選翻譯獎名單（圖片擷取自美國國家書卷獎官網）

〔記者董柏廷／台北報導〕繼今年5月甫獲日本翻譯大賞首獎楊双子《臺灣漫遊錄》，今再傳喜訊。於美國時間9月10日，美國國家書卷獎（National Book Award）率先公布2024年青少年文學獎與翻譯獎入選名單，其中，台灣作家楊双子《臺灣漫遊錄》上榜，也是史上第一位入選美國國家書卷獎的台灣作家。《臺灣漫遊錄》英文版由台灣譯者金翎翻譯，將由灰狼出版社（Graywolf Press）。

《臺灣漫遊錄》英文版書封。（圖片擷取自Bookshop online）

今年入選美國國家書卷獎翻譯獎的作品計有6國語言，包含阿拉伯、丹麥、法國、台灣、西班牙、瑞士、瑞典。作品關注類型有關注政治暴力與記憶、現實諷刺故事等。而《臺灣漫遊錄》英文版將由灰狼出版社出版，在出版前夕便傳喜訊。

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美國國家書卷獎於官網發文表示，「楊双子的《臺灣漫遊錄》講述一位虛構的日本作家與一位既迷人且內向的台灣女性翻譯家之間的關係。本書由金翎從中文翻譯成英文，小說探討了1930年代台灣的語言、政治和大眾文化，以及在沉重歷史下的跨文化友誼。」

光磊國際版權創辦人譚光磊受訪時表示，此獎是美國翻譯文學的最高榮譽。「台灣現在的國際能見度提高， 各國出版人也有興趣多認識台灣的作家和作品，《臺灣漫遊錄》 雖是歷史題材，不過寫的是對外國讀者而言，罕為人知的時空，應是引人注目的重點，當然，台灣的美食也是裡面重要的元素。」

譯者金翎（Lin King）1993年生於美國、在台灣成長，為普林斯頓大學學士、哥倫比亞大學碩士，曾獲得PEN America美國筆會短篇小說新人獎；她在中英文母語外，亦學習日文，自2017年起發表中、日、英文翻譯作品，譯作包含政治受難者蔡焜霖傳記圖像小說《來自清水的孩子》英文版與楊双子《臺灣漫遊錄》英文版。

美國國家書卷獎評獎宗旨是擴大美國文學的影響、吸引讀者以及提高作品的文化價值。設立5大類別，分別為最佳小說獎、最佳非小說獎、最佳青少年文學獎、最佳詩獎以及最佳翻譯文學獎，每個類別經專家學者評審後，在9月公布入圍名單（共40名）、10月公布最終入選名單，每個類別5名，最終於11月在頒獎典禮上公布大獎獲獎者。入選名單詳詢2024美國國家書卷獎官網。（https://www.nationalbook.org/awards2024/#translated-literature）

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