台北國際藝博10月底登場 「MIT新人推薦特區」競爭激烈

廖昭豪〈百鳥朝鳳〉，紙漿、軟木片、銅箔、發泡劑、木材，100x214x5.5公分，2024。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「Art Taipei 2024台北國際藝術博覽會」即將於10月25至28日在台北世貿中心一館登場，文化部今（20）日舉辦「MIT新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」展前記者會，推薦今年將參展的12位（組）藝術家。

文化部政務次長王時思（後排左5）、中華民國畫廊協會理事長陳菁螢（後排右5），與今年MIT及原民專區入選藝術家、媒合畫廊代表等人合影。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長王時思表示，文化部今年針對「MIT新人推薦特區」提出多項利多措施，包括提高補助金額、連結藝術銀行資源，並提供後續發展支援等，今年吸引165位藝術家參與徵選，競爭激烈。最後由8組藝術家脫穎而出，分別為2 ENTER 貳進（莊恩齊、劉吉榮、邱傑義、陳政維）、王怡婷、唐禹婷、翁榛羚、廖昭豪、寧文（寧偉程）、蔡亞克、蕭力綺。入選藝術家創作媒材形態多元，從新媒體藝術、AI創作、複合媒材的裝置藝術、陶瓷雕塑/裝置、版畫、繪畫、互動式投影等，展現台灣青年豐富多樣的藝術創作風格。

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伊誕．巴瓦瓦隆〈靈鳥的新詩篇（六）〉壓克力顏料、版畫顏料、木板，60x50公分，2023。（文化部提供）

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢說明，「MIT新人推薦特區」邁入第17屆，創造出許多明星藝術家；第5年舉辦的「原住民族藝術特區」亦逐漸成為國際策展人參訪的焦點，過去也曾邀請參展藝術家至沙迦雙年展、光州雙年展等國際展會。

今年獲選參展「原住民族藝術特區」的4位藝術家，分別是排灣族伊誕．巴瓦瓦隆Etan Pavavalung，其創作品寄寓深刻的文化主體性格， 也具對社會、對生態關懷的反思；泰雅族藝術家林安琪Ciwas Tahos的作品是對文化和性別認同的探索；魯碧．司瓦那Rub y Swana透過阿美族文化，探討靈性與自然神性的神秘連結； 瑪籟．瑪卡卡如萬Malay Makakazuwan則以裝置藝術結合自然素材， 將卑南族文化與現代視角融合，透過傳統神話與族群歷史的脈絡， 表達她對當代社會的省思與原住民身份的自我認同。

文化部與中華民國畫廊協會合作，透過藝術博覽會媒合畫廊的機制， 持續建立藝術家與畫廊的合作橋梁，提升藝術家作品的市場能見度。 今年媒合畫廊包括尼頌詩畫廊、琢璞藝術中心、異雲書屋、 加力畫廊、乙皮畫廊、東家畫廊、藤畫廊、藝時代畫廊；「 原住民族藝術特區」的媒合畫廊為亞洲藝術中心。 在畫廊專業協助下，新銳藝術家可以專注於藝術創作， 作品能夠更順利的邁入藝術市場， 不僅展現出臺灣畫廊對培育本地新銳藝術家不遺餘力， 亦說明藝術經紀制度建立對藝術產業發展的重要性。

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