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台北國際藝博10月底登場 「MIT新人推薦特區」競爭激烈
廖昭豪〈百鳥朝鳳〉，紙漿、軟木片、銅箔、發泡劑、木材，100x214x5.5公分，2024。（文化部提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕「Art Taipei 2024台北國際藝術博覽會」即將於10月25至28日在台北世貿中心一館登場，文化部今（20）日舉辦「MIT新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」展前記者會，推薦今年將參展的12位（組）藝術家。
文化部政務次長王時思（後排左5）、中華民國畫廊協會理事長陳菁螢（後排右5），與今年MIT及原民專區入選藝術家、媒合畫廊代表等人合影。（記者董柏廷攝）
文化部政務次長王時思表示，文化部今年針對「MIT新人推薦特區」提出多項利多措施，包括提高補助金額、連結藝術銀行資源，並提供後續發展支援等，今年吸引165位藝術家參與徵選，競爭激烈。最後由8組藝術家脫穎而出，分別為2 ENTER 貳進（莊恩齊、劉吉榮、邱傑義、陳政維）、王怡婷、唐禹婷、翁榛羚、廖昭豪、寧文（寧偉程）、蔡亞克、蕭力綺。入選藝術家創作媒材形態多元，從新媒體藝術、AI創作、複合媒材的裝置藝術、陶瓷雕塑/裝置、版畫、繪畫、互動式投影等，展現台灣青年豐富多樣的藝術創作風格。
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伊誕．巴瓦瓦隆〈靈鳥的新詩篇（六）〉壓克力顏料、版畫顏料、木板，60x50公分，2023。（文化部提供）
中華民國畫廊協會理事長陳菁螢說明，「MIT新人推薦特區」邁入第17屆，創造出許多明星藝術家；第5年舉辦的「原住民族藝術特區」亦逐漸成為國際策展人參訪的焦點，過去也曾邀請參展藝術家至沙迦雙年展、光州雙年展等國際展會。
今年獲選參展「原住民族藝術特區」的4位藝術家，分別是排灣族伊誕．巴瓦瓦隆Etan Pavavalung，其創作品寄寓深刻的文化主體性格，
文化部與中華民國畫廊協會合作，透過藝術博覽會媒合畫廊的機制，
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