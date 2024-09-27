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文學也能玩AI穿越時空 通往台灣詩社的文學任意門

2024/09/27 20:46

台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」特展今日開幕。 （台灣文學館提供）台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」特展今日開幕。 （台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」，今（27）日開幕。展場利用AI人工智慧與詩文、圖像結合，穿越時空探索台灣現代詩的魅力。

1950至1980年代可謂台灣現代詩發展最為蓬勃時期，詩人們召集同好成立詩社、創辦詩刊，並高喊對社會的倡議、藝術型態的主張，以及對未來的大膽設想。

「文學任意門—通往台灣詩社」利用AI結合詩文、圖像，以有趣方式探索台灣現代詩的魅力。（台文館提供）「文學任意門—通往台灣詩社」利用AI結合詩文、圖像，以有趣方式探索台灣現代詩的魅力。（台文館提供）

「文學任意門—通往台灣詩社」計畫，聘請台灣大學中國文學系主任劉正忠（唐捐）擔任策展文學顧問，結合時下熱門的AI圖像生成技術，與當時各具鮮明風格的六家詩社，現代詩社、藍星詩社、創世紀詩社、笠詩社、陽光小集、四度空間，連結各詩社美學與藝術風格。

台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」結合各詩社美學風格呈現。 （台文館提供）台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」結合各詩社美學風格呈現。 （台文館提供）

觀眾透過現場裝置，即可連結進入串聯生活與詩意風格的「異時空」，回答情境選擇題後，即可解鎖自己的台灣文學屬性，並與契合度超高的台灣詩人社團相遇。測驗結果由AI生成專屬圖像，並輸出實體明信片，讓觀眾保留與台灣現代詩劃時空交集的珍貴瞬間。

台灣文學的現代詩範疇，已納入國中小的課程學習內容。台文館長陳瑩芳表示，台文館近4年在文化部「智慧型博物館計畫」的支持下，嘗試透過各種方式將文學與科技結合。「文學任意門」不只是心理測驗，更結合詩文、圖像，為參與者產生專屬圖片，希望台文館成為學校的後盾、最好的教學場域。

文學也能玩AI穿越時空 通往台灣詩社的文學任意門今日來館參與的嘉義縣新港國小六年級學生，首批體驗「文學任意門」科技互動。（台文館提供）

「文學任意門」也納入文化部校外文化體驗計畫，今日來館參與的嘉義縣新港國小六年級學生，成為首批體驗「文學任意門」的國小學子，孩子們彼此分享測驗結果，直呼太有趣了。

「文學任意門」即日起至12月1日於台文館一樓藝文大廳展出。

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