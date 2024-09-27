文學也能玩AI穿越時空 通往台灣詩社的文學任意門

台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」特展今日開幕。 （台灣文學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」，今（27）日開幕。展場利用AI人工智慧與詩文、圖像結合，穿越時空探索台灣現代詩的魅力。

1950至1980年代可謂台灣現代詩發展最為蓬勃時期，詩人們召集同好成立詩社、創辦詩刊，並高喊對社會的倡議、藝術型態的主張，以及對未來的大膽設想。

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「文學任意門—通往台灣詩社」利用AI結合詩文、圖像，以有趣方式探索台灣現代詩的魅力。（台文館提供）

「文學任意門—通往台灣詩社」計畫，聘請台灣大學中國文學系主任劉正忠（唐捐）擔任策展文學顧問，結合時下熱門的AI圖像生成技術，與當時各具鮮明風格的六家詩社，現代詩社、藍星詩社、創世紀詩社、笠詩社、陽光小集、四度空間，連結各詩社美學與藝術風格。

台灣文學館「文學任意門—通往台灣詩社」結合各詩社美學風格呈現。 （台文館提供）

觀眾透過現場裝置，即可連結進入串聯生活與詩意風格的「異時空」，回答情境選擇題後，即可解鎖自己的台灣文學屬性，並與契合度超高的台灣詩人社團相遇。測驗結果由AI生成專屬圖像，並輸出實體明信片，讓觀眾保留與台灣現代詩劃時空交集的珍貴瞬間。

台灣文學的現代詩範疇，已納入國中小的課程學習內容。台文館長陳瑩芳表示，台文館近4年在文化部「智慧型博物館計畫」的支持下，嘗試透過各種方式將文學與科技結合。「文學任意門」不只是心理測驗，更結合詩文、圖像，為參與者產生專屬圖片，希望台文館成為學校的後盾、最好的教學場域。

今日來館參與的嘉義縣新港國小六年級學生，首批體驗「文學任意門」科技互動。（台文館提供）



「文學任意門」也納入文化部校外文化體驗計畫，今日來館參與的嘉義縣新港國小六年級學生，成為首批體驗「文學任意門」的國小學子，孩子們彼此分享測驗結果，直呼太有趣了。

「文學任意門」即日起至12月1日於台文館一樓藝文大廳展出。

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