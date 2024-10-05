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衛武營對面兩隻「河馬」被颱風吹到路邊 藝術家主人要為牠「加重」

2024/10/05 11:10

禮物餐廳前的河馬被吹離草皮。（記者王榮祥翻攝）禮物餐廳前的河馬被吹離草皮。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕山陀兒強襲高雄不只吹毀樹木、招牌，衛武營對面的兩隻「河馬」也被強風吹到路邊、差一點就變路障！藝術家主人陳奕彰表示，兩隻河馬都已救回原位，未來考慮幫河馬「加重」好抵擋強風。

禮物餐廳前的河馬原來都坐在草皮上。（記者王榮祥翻攝）禮物餐廳前的河馬原來都坐在草皮上。（記者王榮祥翻攝）

兩隻河馬被暱稱「阿河河」，是高雄鋼雕藝術家陳奕彰6年前的作品、共有4隻，兩隻在衛武營對面的禮物餐廳前與迷迷村旁，另兩隻在奇美博物館，材質為玻璃纖維，比照河馬體型製作，重量約80到100公斤不等。

禮物餐廳前的河馬不但被吹離草皮，眼睛也受傷、感覺像在流眼淚。（記者王榮祥翻攝）禮物餐廳前的河馬不但被吹離草皮，眼睛也受傷、感覺像在流眼淚。（記者王榮祥翻攝）

山陀兒強襲高雄當天，兩隻河馬各自被吹離開原來位置，引起網友熱議，形容阿河河亂跑；禮物女老闆蕭芷倩趕緊說明，那是鋼雕師陳奕彰的心肝寶貝，兩隻河馬各自被吹到柏油路（餐廳前空間、不是馬路）與人行道上，好險有卡住，不然就生猛到建軍路上了，其中一隻眼睛有受傷，正等待河馬爸爸給牠做外科醫美手術，先返回位置中。

禮物餐廳前的河馬被吹到路邊。（記者王榮祥翻攝）禮物餐廳前的河馬被吹到路邊。（記者王榮祥翻攝）

蕭芷倩驚嘆這次颱風威力太大，每隻都要4個大男人才搬得動，就這樣吹過去、太驚人！陳奕彰則指出，沒想到這回颱風竟把河馬吹離原位，他要先幫河馬治療眼睛，後續會考慮幫河馬加重，擋住強風。

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