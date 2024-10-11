竹北大師講堂推Podcast隨時線上收聽 10月講座報名中

「2024竹北大師講堂」場場座無虛席，圖為竹北市長鄭朝方（左）與新世代律師作家許峰源（右）對談。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「2024竹北大師講堂」7至9月舉辦20多場講座，近4000名市民報名參與，許多市民因卡在時間不合而錯過，頻頻「敲碗」希望能再次邀請這些知名講者；為了讓更多市民朋友也能享受知識盛宴，市公所特別推出「2024竹北大師講堂」Podcast節目，方便民眾隨時隨地線上收聽。

「2024竹北大師講堂」推出Podcast節目，方便民眾隨時隨地線上收聽。圖為 竹北市長鄭朝方（右）與知名育兒專家同時也是兒童感染科主治醫師黃瑽寧（左）。（竹北市公所提供）

竹北市長鄭朝方表示，今年秋季首辦的大師講堂，講師陣容堅強，包括有氧運動教父潘若迪、昆蟲專家擾西、接體師大師兄，以及補教名師呂捷等，都與市民近距離互動。20多場講座涵蓋六大主題，場場座無虛席，參與熱烈。不論是滿堂的笑聲、感動的淚水，還是講者分享的實用知識，都讓市民們收穫滿滿。

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為充分發揮每一場講座的資源效益，市公所精心製作了「2024竹北大師講堂」Podcast節目，期讓寶貴的知識傳遞給無法到場的市民。Podcast節目中包含了育兒專家黃瑽寧、新世代律師作家許峰源、親子教育專家羅寶鴻、整理收納達人于之琳，以及家庭中醫師陳峙嘉等多位專家講座。

「2024竹北大師講堂」民眾參與熱烈。圖為竹北市長鄭朝方（左）與與親子教育專家羅寶鴻（右）。（竹北市公所提供）

節目現已上架於Sound On平台（https://reurl.cc/VMelAN），並同步在SOUND ON、KKBOX、Apple Podcast、Spotify等多個平台播送，市民朋友可以隨時隨地收聽大師們的智慧精華，不論是深入學習還是初次接觸，都能從中獲得啟發。

鄭朝方表示，竹北大師講堂邁入2二季，10月大師陣容包括：小提琴男神李齊、法籍台語外景主持人吉雷米、台灣超慢跑推手徐棟英、知名YTR鱷魚妹沙西米等，所有講座都免費參加，各場次時間、地點和報名請參閱活動網頁，公所會持續邀請各領域專家來為市民的健康與幸福加值。

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