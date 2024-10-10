【家庭plus．運動場看台人生】打敗恐懼 正向面對

運動心理學上不當的歸因，容易造成選手心理上的習得性無助。（圖片提供／達志影像）

文／黃俊隆

你可能有類似經驗──面對生活中許多難題，就好像穿越一座黑暗隧道，剛進入時，覺得漫無盡頭，極其煎熬；直到終於穿過隧道，回頭一望，才驚覺原以為的艱難漫長，也不過如此。

運動心理學的歸因理論解釋，對選手而言，正確的歸因得以使他們有較佳表現，而不當的歸因則容易造成選手心理上的習得性無助（Learned helplessness），不知為何而努力的負面情緒。通常選手在競賽的壓力下，容易產生不當的想法，包含負面想法、自我擊敗的想法、不合理的想法，以及消極的想法。無論是不當歸因或是壓力下所產生的不當想法，嚴重時通常得進行漫長的認知重建，幫助選手找出表現不佳的正確歸因，以及將不當想法轉念成較正向的想法。

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認知重建除了傳統透過心理諮商外，人生經驗的累積亦有所幫助，藉由事後經驗，幫助我們對事情做出不同解釋（interpretation）。

我小學時，上下學得經過一大片墓園，同學間又喜歡口耳相傳各種鬼故事，其中有個傳說是當我們覺得撞鬼或看見鬼火時，記得轉頭再次確認，藉此幫助釐清自己並非真正撞鬼，往往更可能是遭遇到心裡的鬼、心魔。彼時放學，夕陽照射在大理石墓碑上容易產生折射，使人誤以為見到傳說中的鬼火，我幾次以為撞見，直到回頭才確認那是正常的物理現象，因此，至今我仍不相信這世界上有鬼火存在。運動場上也有許多類似例子，棒球是台灣國球，但在國人乃至選手心理認知上，長年存在著恐日症、恐韓症，直到近年來台灣陸續有擊敗韓國、日本的經驗，在面對日韓強敵時，才終於不若以往存在著怎樣也打不贏的未戰先敗恐懼。

當我們面對挑戰與心中巨大的恐懼時，往往最佳的解方不是逃避，而是選擇勇敢面對它。

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