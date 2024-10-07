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（影音）國慶光雕展演試燈 43部跨世代台漫經典凱道搶先看

2024/10/07 21:55

2024國慶光雕展演試燈。（記者塗建榮攝）2024國慶光雕展演試燈。（記者塗建榮攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024國慶光雕展演將於明（8）日晚間在總統府前凱達格蘭大道登場，以「當我們同在一起」為題，逾半世紀台灣漫畫與動漫為軸，今晚試燈，在凱達格蘭大道呈現一場視覺的盛宴。

43部跨世代台漫經典凱道搶先曝光。（記者塗建榮攝）43部跨世代台漫經典凱道搶先曝光。（記者塗建榮攝）

2024國慶光雕展演由總統府指導、文化總會主辦、文化部共同主辦。以台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》為亮點，串起41部台灣原創漫畫、2部經典動畫，並邀請擔任《櫻桃小丸子》爸爸阿宏及爺爺友藏配音員魏伯勤，配過《獵人》西索、《海賊王》騙人布的配音員符爽，及跨世代的經典IP水果奶奶參與聲音演出，串起台灣不同世代的集體記憶。

2024國慶光雕展演試燈。（記者塗建榮攝）2024國慶光雕展演試燈。（記者塗建榮攝）

文總說明，台灣漫畫在葉宏甲、劉興欽，以及敖幼祥、朱德庸、蔡志忠、林政德、鄭問、蕭言中、游素蘭等作者的帶動下，分別在1950、1980年代迎來二波黃金時期，及2009年起在民間跟政府的共同推動下，台灣漫畫作品更加多元、豐富，並與國際接軌，迎來第三波黃金期。

台灣最早轟動的葉宏甲《諸葛四郎》，是三四五年級生的共同記憶。（記者塗建榮攝）台灣最早轟動的葉宏甲《諸葛四郎》，是三四五年級生的共同記憶。（記者塗建榮攝）

2024年國慶光雕展演將展示3波黃金期作品，10月8至10日晚間於總統府前凱達格蘭大道展出，展演時間為18：45、19：00、19：20、19：40、20：00、20：15、20：30、20：45、21：00、21：15、21：30、21：50，10月8日因點燈儀式，場次改至19:00開始，及10月10日國慶日當天特別加場18：30，每場次為10分鐘，詳情可詢文化總會官方粉絲專頁。

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