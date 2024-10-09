【家庭plus．X碰到了Y】貪婪工作 男女不平等

圖／達志影像

文／吳娟瑜

志豪和Amanda將進入婚姻殿堂，沒想到出現了強烈爭執。

年輕男性的人生排行榜和父輩沒什麼差別，通常還是：1.事業順利成功；2.家庭幸福美滿；3.傳宗接代，父慈子孝。年輕女性，以目前在Z世代（1990年末～2010年）這個族群，像Amanda是1998年出生，生活在數位原生世代，成就動機高，不想受限在婆家、丈夫、孩子的人生。

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我請教Amanda的人生排行榜，她不假思索地回答：「當然是事業更上一層樓，到世界各地增廣見聞，找到懂我、支持我的伴侶，至於小孩，等我30歲後再說，隨緣啦！」

類似Amanda這樣Z世代女性，看盡女性長輩人格不獨立、情感不獨立、經濟不獨立，而造成吞忍人生，她們當然不想委屈求全，所以，人生角色裡，「做自己」成為排名第一。

女性「做自己」無可厚非，但也須注意到不少企業機構仍有霸占女性員工時間、體力和智力的不公平現象。針對這個情形，我問Amanda：「妳有時半夜起床和歐美客戶開線上會議，公司有給加班費嗎？」「妳清晨趕到機場接國外客戶，或是假日陪他們逛台灣，這是算私人交誼？還是工作上的出差？」Amanda沒想太多，只求事業上能出人頭地，卻疏忽公司在薪資上是否男女同仁同工同酬，在工時上是否按照勞基法的規定？

2023年諾貝爾經濟學獎得主，美國哈佛大學經濟學教授高爾丁女士（Claudia Goldin）針對女性勞動市場做了深入調查，發現多年來男女員工仍在不平等狀況中。

她提出了「貪婪工作」（Greedy Work）這個說法，指出企業往往榨取女性職員時間和體力，尤其女性進入家庭，面對家事分工不均、體力負荷有限，公司仍予取予求。

〈Z世代女性覺醒〉釐清人生要什麼

在和志豪、Amanda探討婚姻、事業以及「貪婪工作」現象時，他們似有憬悟，也有了進一步的協調。

志豪理解了Amanda的心思，也明白女性在職場上一不小心可能誤入「貪婪工作」的陷阱，讓自己不可自拔。Amanda更是豁然開朗，她說：「目前我的公司確實在工作界線不清，我常超時工作，又不知如何提出抗議，一直得過且過，長此以往，當然就不公平了。讓我想想該如何重新整頓職場腳步……」

講到這裡，Amanda轉向志豪，她說：「阿豪，我需要3個月重新釐清自己的人生要什麼？第一，我要向主管釐清工作超時的狀況，並要求合理的職責範圍；第二，有關結婚的時間和居住，我也需要釐清如何安排；第三，我要增加運動健身的時間，減少追劇的習慣，讓自己體能更好。這樣做，你能理解嗎？」

聽到Amanda條理清晰的自我修正，志豪大氣地說：「沒問題，爸媽那邊我去協調，妳這邊，我當然支持妳！」

小倆口歡歡喜喜離去時，看著他們親密的背影，我默默獻上了祝福，再祝福！

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