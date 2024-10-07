【家庭plus．柴米油鹽】別怕改變 困境才有解

圖／張慰慈

文／張慰慈

圖／張慰慈

一般來說，女子到了中年多少少都會遇到人生裡的兩大課題，一是夫妻間所謂愛情的質變，二是與子女兩代間的溝通開始產生障礙。

無論前者或後者都因彼此對改變或是不變，有落差上的認定，因而關係上產生了失衡，帶給彼此不少痛苦和相處上的障礙。更多時候這樣的問題，始終都在舊路上反覆輪迴，每一個人都有自己堅持的部分，所以一旦產生了拉鋸戰，就容易在循環中不斷回到原點，而被困在原地，動彈不得。

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這段期間身邊的姊妹淘也有好幾位面臨到這些問題。那天，我到朋友那小坐，剛好遇到一位為了孩子不按部就班完成學業，而感到悲傷不已的母親。她說著說著眼眶裡噙著淚水，看了讓我感到很不捨。

她說孩子一直對抗著所謂的「一般教育體制」，現今高中沒有完成，卻是一直在轉校，因為他始終在就讀的學校裡感到適應不良。眼看已經過了20歲，還在其中浮沉，做父母的為孩子的前途堪憂，焦慮不已。

我看見這位母親的恐懼，於是問她是不是可以先把「前途渺茫」這樣的預設立場先放下，雖然我不斷告訴她未來其實還有很多變數，應該要換個方法改善她和孩子的關係，尤其目前的恐懼都是在擔憂還沒發生的事，可以先把它放下來。但顯然這樣的勸諫起不到任何一點安慰的作用。於是告訴她一個我親身經歷的故事。

當年我還在南京工作時，台灣的同事渡海來看我，於是利用週五下班後的時間，想要帶她出門逛逛附近的商場。可能因為是小週末，我們站在路口攔計程車卻始終未果，好不容易看到一輛空車前來，竟然就有來自四面八方想搭車的人蜂擁而至，台灣人臉皮薄哪裡搶得過？我們站在風裡被凍得瑟瑟發抖，卻束手無策，足足在街邊站了一個小時。

往前100公尺處，有一排公車站牌，但完全沒有前往我們目的地的班次。後來靈光一現，我告訴同事說：「雖然我不知道有什麼其他方法可以脫困，但是明確相信繼續執著在舊方法上，肯定是行不通的，我們先想辦法離開這裡。」她同意我的論點，於是我們朝公車站牌走去，跳上了駛來的第一輛公車，然後過了四、五站後便下車，當時運氣很好，我們後來成功坐上了計程車去了想去的地方。

「如果妳在森林裡迷路了，發現始終在原地打轉，最聰明的方法是換一條路試試看，不是嗎？」這一下悲傷的媽媽聽懂了，我鼓勵她不要害怕改變，修行的目的不就是修正自己的不好的習性？所以改變也是解決困境的一個首要條件。她向我道謝並點了點頭。

很多時候我們都害怕面對改變，但是其實當我們願意捨去舊習時，就是新的力量升起的時候。

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