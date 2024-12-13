【家庭plus．生活停看聽】自助旅行 從一人到兩人

圖／達志影像

文／王翔正

自己是個喜好旅遊的人，尤其是自助旅行，可謂是種令人著迷且充滿挑戰的旅遊方式，富有極大的自由和彈性，讓人毫無壓力，恣意地走在街道上，沿街欣賞建築、品嘗當地美食，甚至想像自己是土生土長的在地人，以當地人的方式來體驗在地生活。

個人尤其鍾愛獨自冒險，不用迎合旅伴的需求，能夠自行計畫旅程，選擇感興趣的活動與目的地，並按照自己的節奏和舒適度來探索世界，以至於每次獨旅都能帶來特別的體驗與無盡的樂趣。

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不過人生角色的轉換讓獨旅的腳步畫上句點，有幸經由朋友牽線介紹，因緣際會認識內人，接下來的日子，她不啻成為我最忠實的旅伴，也讓自己重新調整旅遊心態與模式，特別是上山下海的苦行，必須審慎規畫，以利隨時填補備用行程，避免有時因體力透支而掃了旅遊興致。

有人說國外自助旅行為愛情進入婚姻的前哨站，足以從中考驗雙方感情的穩固程度，以及生活觀念的契合程度，因為初到外國地區，人生地不熟又加上語言不通，雖事先旅遊規畫已盡善盡美，但計畫趕不上變化，通常現地必須臨場應變，譬如交通工具誤點、店家未營業、身體不適等，若遇問題只能相互取暖，彼此協調溝通解決。於是自己也鼓起勇氣，踏出舒適圈，規畫一次澳門自助旅行來試試「婚姻」的水溫。

當年智慧型手機與網路定位尚不普及，下飛機後的行程全憑自身方向感，初始在車站大廳與著名景點還能按圖索驥，然而走在外面街道就完全倚靠問路，甚至直覺選擇的運氣。

還記得有天預訂新濠天地酒店內著名「水舞間」的晚間表演，票價相當昂貴，下午我們於澳門氹仔市中心官也街享用水蟹粥後，便想徒步前往觀演，不料走著走著卻迷路了，路上欲攔計程車也不停（後來才知為求交通安全，澳門營業計程車不能隨意路邊載客，必須到指定招呼站），隨著表演時間逐漸逼近，我的內心十分慌亂，慶幸的是內人沒趁機落井下石，安慰說：「別氣餒，沒看到表演也沒關係。」絲毫不受負面情緒的影響，仍然在精神上提供強力的後盾，實感欣慰。

在幸運之神的眷顧下，我們最後一刻趕赴會場，欣賞了水舞間的表演，雖說表演如介紹所述精采絕倫，但我卻認為一路上的心情轉折才是畢生難忘的回憶，深深烙印在腦海裡，久久揮之不去，也下定決心步入婚姻。最終透過國外自助旅遊的考驗，將人生的幸福具象化。

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