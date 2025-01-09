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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】有情才能共善

2025/01/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳敬琳

去年十月中與外子偕同公婆前往日本賞楓，入境仙台。由於公婆年逾八旬，耳背且行動不便，加上語言不通，實在需要家人從旁協助，但通關驗證員見我上前聲明「He needs help.」並試圖引導公公操作，她非但置之不理，還連聲厲喝我「back」，果真公公在櫃前手忙腳亂，我只好隔距大聲講解通關程序；無獨有偶，外子在另一櫃台協助婆婆也遭受相同警告，所幸兩位老人家於慌亂中完成通關，卻讓他們在日本留下不愉快的旅遊經驗。

不禁思索，縱使那兩位關員依法辦事，但是否受限於法令，未能因人制宜，視情況調整？反觀在他們之前指引我們去哪個窗口的引導員，同樣執法行事，聽我說明後，卻頷首讓我陪同公公，顯得有人情多了，究竟怎麼回事？

他們最明顯的差異，在年紀。引導員同我屬中生代，驗證員是下一代的年輕人。

不能否認，世代隔閡的確存在，其間差距又與社會型態轉變息息相關。老中輩慣於早期群體生活，人與人之間互相倚賴，親密度高，為求和諧共處，個人置團體之後，較能替他人著想，同理共情。青年世代不然，受全球化衝擊，群性崩解，轉向自我中心，張揚個人權益，自由度加大，對他者感受往往缺乏同理，那兩位年輕海關執著於法，不能體諒長者，也就能夠理解了。不過，法規施受者在人，墨守成規缺乏彈性，損害的不僅是個人，老人家心裡固然不快，代表國家門面的海關，也因此留予外國人士負面形象，殺傷力更不容小覷。

社會轉型棄舊舉新勢所必然，但傳統固有的良善也被無情淘汰，疏離與冷漠成為人際相處的樣態，這種趨勢值得我們深思。幸而，日人傳統美德仍保留老中輩之間。如廁時，我在門內洗手台附近等候婆婆上完廁所，推門入內的日本中老年婦女，無一不向我頷首示意，不需言語，微小舉動卻縮近莫大距離，彼此互不相識，因著舊式禮儀化解生疏帶來親切，這才是我印象中重禮和善的日本人。

時代轉輪不可逆，文明不走回頭路，即便未來邁入AI世代，只要人工智慧不足以取代人類情感，同理共情於社會變動之際將更顯可貴，能否在這些美善尚未完全遺落前，傾力把它們拾取回來？因為，唯有存在人情的社會，才能打造出你我都好的共善家園。

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