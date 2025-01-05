【家庭plus．徵文大拼盤】學習 永不嫌老

圖／陳佳蕙

別拿年紀當藉口，學習可以讓自己愈活愈有活力，新的一年開始，快快找個目標前進……

圖／陳佳蕙

〈不想留遺憾〉愛與夢想為動力 無所畏懼

文／詠餘（桃園市）

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86歲的三姨媽，是親友公認的大廚師。凡品嘗過三姨媽烹煮的餐點，都會讚歎地說：「不去開店，可惜了。」但三姨媽總說只想用食物給家人一份幸福感。

三姨媽的廚房不只有端出古早味，更常常聽到三姨媽興奮地吆喝大家快去嘗嘗她剛學到的新料理。有人對認為三姨媽都可以當老師了，怎麼還需要去上烹飪課？三姨媽總微笑著說：「老師傅也得要有新把戲呀！」

80歲的小阿姨，平日幫鄰居帶小孩，週末假日則是她的夢想起飛日。

上保母班，取得證照，小阿姨說她要用證書來彌補人生中畢業證書的缺乏；參加社區合唱團，則是為了一圓小時候因農忙，而無法想參加合唱團的夢想；跟著樂齡健走社，全台走透透，小阿姨說不僅是在鍛鍊身體，其實是在和那個一直想浪跡天涯的自己對話……

三姨媽和小阿姨，用愛與夢想為動力，無畏年齡的限制，就是要「學習」，給自己不留遺憾的老年生活。

〈老化不退化〉操作手機 頭腦更清晰

文／瑞比（台中市）

「下次你回來，教我……」這是外公時常會傳給我的訊息。

說起外公，我忍不住要豎起拇指比個讚，八十幾歲的老人家使用智慧型手機，從最初只會傳訊息及貼圖，迄今已經學會許多功能，雖說這些操作對年輕人輕而易舉，但對上了年紀的長者還是有困難度。

小時候回鄉下，外公總是陪著我們堆積木、玩象棋；現在長大，換我教外公玩手機。在我講解及示範的同時，外公像小學生般做筆記細心詳載各個步驟，舉凡如何查詢即時公車火車動態、觀看電子報、找尋影片並存到記事本裡，再分享給友人等等都難不倒他。

在家族的LINE群組裡面，三不五時可以看到他學以致用，變身氣象台、健康達人，傳遞溫暖與關懷。

智慧型電子產品愈來愈多，未來還有AI，或許有老年人會望之卻步，但外公能跟得上時代潮流。

為了不跟孫子輩有代溝，一貫秉持著積極的精神去學習，遇到難題會尋求支援，我想就是這樣正向的求知態度，才能保持思路清晰、延遲大腦衰老，不致讓老化成為退化的藉口。

〈避免失智症〉愛解數學習題 鍛鍊大腦

文／Yuki（台中市）

奶奶是一位喜愛學習數學和閱讀書籍的人。即使年過七十，她依然每天看著數學教科書，算著裡面的習題，複習國中小程度的數學以及數獨，當自己的能力提升，她就會到書店去買程度較高的習題本回來繼續學習。

遇到不懂的題目，奶奶會主動詢問我；看到自己不會念的國字或是不懂的詞彙，她會拿出辭海來尋找字詞的意思。奶奶這種自學精神讓我很敬佩。

某次，奶奶詢問我一道數學題目，結果我一時想不出來，奶奶的求知欲非常旺盛，那時候還叫我上網去詢問國中的數學老師，經過那次經驗，我不得不讓自己的腦袋清醒一點，才有能力一直回答奶奶的問題。

看到花這麼多時間在學習上的奶奶，我問她為什麼不讓自己輕鬆一些，她笑著說：「算這些題目、看這些書，都是在鍛鍊自己的大腦，我很喜歡學習，而且我不希望罹患失智症。」從這句話感受到了奶奶對家人的體貼，還有對自己的期許。看到對「學習」如此熱忱的奶奶，也讓我燃起了想要學習新事物的想法。

〈找到新職志〉退休後化身太極高手

文／謝毅貞（高雄市）

爸爸59歲從中油退休，本來只是想保持健康，開始學習太極拳，沒想到這個選擇，成為他第三人生的精采旅途。

現在他已經85歲，不僅是太極拳教練，還常常在長春組比賽上名列前茅。不只太極拳，還會太極劍、太極扇，動作就像武林高手一樣，持續不斷精進。

他總是笑著說：「我是退休後才找到真正的職志。」而對太極拳的熱愛，讓他保有持續精進的動力。他曾說：「學習太極拳的過程並不輕鬆，尤其剛開始時，動作和呼吸的配合很難，但每次克服困難，都讓他更想鑽研下去。」

年齡不能限制對生命的熱愛，心態才是關鍵。因為對太極拳的熱愛，不僅讓他長保健康，也讓他的生活充滿活力與目標。

隨著社會高齡化，活到老學到老是必須的，爸爸的親身經驗證明，退休並不是終點，而是另一個起點。只要找到熱愛的事，就可打破年齡框架，讓生命愈活愈精采。

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