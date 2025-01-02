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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．職場多瑙河】帶人要帶心 自會效力

2025/01/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／琥珀

牙疼，去了牙科診所，牙醫說一般門診無法幫我處理這麼深的智齒，幫我轉診到大醫院。大醫院的醫師說：「到這個年紀要拔掉智齒有一定風險，需要全身麻醉，住院兩天。」

手術前一天，抓緊空檔時間，向主管報告因為全身麻醉拔智齒，可否請假兩天？主管語氣溫和地簡單回我：「好好照顧自己！」雖然知道主管不會為難我，也沒想到會得到這樣的答覆，只是「好好照顧自己！」這短短5個字，竟然心生感動，想來是因為過去在別的職場，想請個假都極其困難。

職場因人而造就不同環境，主管行事風格更打造各種離奇的氛圍，在我經歷的職場生涯當中，請假往往膽顫心驚，不是怕被打槍，而是主管投射而來的眼神令人心寒，好像在質疑我請假的真正緣由。那種不被信任，帶著猜測的心思在懷疑什麼的眼光，讓人感到不舒服與不自在。

或許苦盡甘來，二度就業的工作環境非常友善，同事相處起來愉快沒有壓力，朝八晚五的上班時間，只要把自己的工作做好，沒有人會來干涉你，請假、特休、休息時間，一切依照勞基法的規定，主管會來找你，通常是協助你把工作處理得更完善，或是有聚餐事宜；由於有同事是屬於危險性高的外勤工作，主管每天早上晨會都會再三叮嚀安全的重要性，天氣熱會提醒大家多喝水，避免中暑；天氣冷叮嚀大家穿暖一些，念茲在茲的始終是同事的安全與健康。

以往待過的公司，都是以公司利益為優先，從來沒有哪個老闆或主管跟我說過：「好好照顧自己！」殊不知員工好，公司就會好，公司要績效，就要照顧到員工的狀態，員工狀態好，績效自然能提升，要馬兒肥，馬兒一定要吃草，這是再明白不過的道理。幸好我已過了被壓榨的年紀，年輕的時候無法改變環境，步入中年反倒是看盡人世滄桑，有智慧地選擇「對的公司」。

有句話說：「帶人要帶心！」我的主管把我的心情照顧到了，這輩子我就心甘情願地讓他把我的心也帶走。

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