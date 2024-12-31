【家庭plus．說故事時間到囉】不完美 也要愛自己

圖／達志影像

文／黃文綺

常聽到「每個人都是獨一無二的」這句話，除了說世界上有這麼多人口，但每個人都有各自的基因、膚色……之外，當中的深意就如同《每個人都很美》（如何）的故事，作者巴提斯是一位醫生，他從急診室實習開始，就在部落格發表他的日常生活、經歷和感受，文章大受歡迎，成為全職醫生之後仍持續寫作，《每個人都很美》是他為孩子們寫的書，透過書中一個又一個故事，詮釋「你的身體就是你的故事，我們可以不受別人眼光影響，勇敢愛自己」。

書中的一個故事是小孫子很喜歡爺爺，但是其他孩子看到爺爺的疤痕會害怕，於是爺爺說了他6歲時，在理髮店裡奔跑，被刮鬍刀劃傷的故事，但他說疤痕並不影響他愛人的能力，也告訴孫子其實每個人都有一道疤痕，即使外表看不到……

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巴提斯本身有特別的成長經歷，「疤痕」在故事裡是一個隱喻，書中傳遞著許多訊息，每個人都有自己的故事，有一些會被隱藏，是因為擔心別人無法理解接納。有些人的外表和一般人很不一樣時，也常被異樣眼光看待，但在繪本故事裡，透過爺爺的帶領，孫子逐漸明白，原來我們看到一個人的外表，並不足以代表那個人，若能放下主觀，進一步聆聽對方的故事，就會聽到對方隱藏的「疤痕」故事，進而靠近彼此。

這本書讓我想起羅慧夫醫師創辦的顱顏基金會，為了讓有先天顱顏缺陷（如唇顎裂、小耳症或其他罕見顱顏缺陷）的孩子，都能夠接受治療。但這過程中，他也發現除了治療外表，還需要讓這些孩子能夠接受自己的獨特，並讓所有的孩子都能尊重不一樣的生命，這就要從理解開始。

於是從1995年開始，基金會每年舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，鼓勵全台的小學生用自己的畫作故事，傳遞「喜歡自己也尊重不一樣的生命」精神。文學獎的參與者不論有沒有先天顱顏缺陷，都在參與創作過程中，創造出「用愛彌補生命中不完美」的故事，許多孩子得獎感言裡，都提到他們從創作學到很多，以及看待人事物的角度更不一樣。這些兒童創作的繪本，除了印製成實體書，在網站上也可以看到歷屆入選故事電子檔，還有親師可以引導孩子共讀或延伸的活動。

《你很特別》（道聲）已經出版二十多年，卻深植我心，微美克人每天做著同樣的事，互相貼金星或灰點貼紙，凡是漂亮、有才能的，就會被貼金星，但若沒有表現才能或是身上灰舊，就會被貼灰點點，胖哥身上灰點愈來愈多，愈來愈沒自信，但有天他遇見露西亞，發現她身上竟然沒有貼紙，即使有人看見，想替她貼，也立刻掉下來……因為露西亞根本不在意貼紙，她明白接納和愛自己，別人的眼光便無法造成傷害。

無論是每個人都很美，或是用愛彌補兒童文學獎，都鼓勵每個大人小孩，能夠先看見自己的獨特，才有能力欣賞他人的獨特，以及享受多元文化的世界。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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