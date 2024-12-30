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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】DIY染髮 開心達陣

2024/12/30 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／apple

曾經我也擁有一頭濃密、烏黑、亮澤的頭髮，在年輕的歲月裡，不時聽到不同人的稱讚與羨慕。昔日青春無敵的我不用平板燙、離子燙，也從不在意或刻意的保養與維護，便擁有一頭濃密、絹長、柔順的頭髮，當時只道是得天獨厚的尋常。

隨著年紀增長，豐厚的鬢髮如雲未曾稍減，有時還會埋怨髮量太多，洗頭吹髮相當累贅，只是當根根白色髮絲在不知不覺間由頭頂髮線旁、鬢角突然冒出或藏在後腦杓深處，雖然不似同齡朋友如雨後春筍般毫無節制地亂竄，最初卻也曾膽顫心驚。雖說那是歲月的痕跡，白髮也有不同的魅力，還是曾經因為追求流行，或為遮蓋礙眼的白髮上髮廊染髮。所謂術業有專攻，服務絕對至上，但有次漂染頭髮後，與預期的落差太多，甚至髮質嚴重損傷，在衡量金錢、時間、與效果的CP值後，就不再覺得外出染髮是件令人期待的事。

之前陸續聽到朋友們都自己染髮，還交換意見、推薦品牌，驚訝中覺得相當神奇！於是近日突然想染髮，便買了染髮劑回家。遵照前一天不洗頭，讓分泌的皮脂保護頭皮，再套上決定不穿或準備丟棄的衣服或毛巾，於髮際處、耳朵邊緣、脖子、手腕擦上厚厚一層凡士林（或嬰兒油、乳液），能保護頭皮、也能藉此隔離皮膚避免染色、染劑若沾染後也易於清洗，就興沖沖地仔細看了「泡泡染」的說明書。

戴著產品貼心附贈染髮拋棄手套，將兩種不同藥劑混和搖晃，再擠出產生的細緻泡沫用指腹輕輕、均勻地塗抹在乾髮上，像洗頭一樣的左搓右揉、前後不漏，靜止等候約30～60分鐘後，將頭髮徹底地沖乾淨，上護髮劑。其實步驟非常簡單，使用也容易，第一次就能輕鬆上手。但要注意的是染髮後的細節學問不少：48小時內勿洗頭，才能使染劑色素穩定，不致馬上褪色的功虧一簣。染髮後也要多喝水、多吃蔬果，才能排掉染劑的化學毒素，不會危害身體健康。

自己動手染髮，才發現原來生活中有這麼多好玩的新鮮事，多學一招之餘，更體驗到自己染髮的經濟實惠、成效也讓人滿意。而每個人因為膚色、髮質……不同條件的差異，選擇的染色也不盡相同。但只要自己喜歡，不管你是忠於東方人的黑色擁護者，或是崇尚玫瑰金、蜜糖棕、奶茶灰追隨者，全都不是問題 ，自己動手染髮，更是生活中一項令人意外的實驗與開心收穫呢！當然標榜自然不染髮，也是一種美麗的堅持態度。

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