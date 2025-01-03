【家庭plus．微幸福案內】忍一下 好結果等著你

忍耐沒以速食充飢，終於找到不錯店家享受到美味的刺身與鯛魚飯，實在開心無比。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

我是超急性子，但偶爾能不為眼前事物所動，忍耐一下，居然等到不錯的結果，微幸福跟著而來。

最近逛了幾處名家豪邸庭園，走到小田原城附近，已經餓得走不動，本來要在紀念品店買昂貴的炒麵及飯糰充飢，但幾位叉腰閒聊的店員站在微波爐前，讓我沒吃都覺得飽了，只好堅持一下。果然多走了幾分鐘，就發現了絕佳的餐廳「城前壽司」，兩千日圓吃到極為鮮美的當地刺身及鯛魚土鍋飯套餐，餐具及環境都優雅，而且氣質店主在眼前俐落地做出來，讓我自己感動到忍耐果然會有好報。

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過去做新聞工作時，等到截稿前幾分鐘，終於等到結果，也會很開心，覺得可以將最即時、正確的狀況傳達給讀者；這以外，我其實是很沒耐心的，即使為了美食美景，除了少數特例，否則不選擇需要排隊的玩意。東京近年搶手的店不少於京都，相繼出現預約要等3年的餐廳，就跟我無緣，我比較喜歡不期的邂逅及偶爾小等待，否則等了3年，自己胃口是否還在都有點疑問！

若知道堅持之後會有好結果，大部分的人都會堅持吧！登山者知道攀登到山頂就有絕景等著、我查到哪裡有什麼新奇或古老事物，也會很有耐力地走到該地；但若不知道結果的話，耐心會很有限，大部分還是當場急就章解決了，很難等待。

但很多人很有耐心，像繭子很想要一個好的馬克杯，不急著買，居然等到有朋友去了九州陶瓷城旅遊，送了一個正是她想要的理想杯子，繭子不輕易妥協而有此好結果，格外開心，而且身邊都只讓自己絕對想要的東西包圍，不像我總是很容易妥協，就出現許多不必要的「將就著用」狀況。這年頭有許多朋友為了確保穩定收入去考各種資格，很多人的感想也是稍微堅持不放棄，就會獲得結果，有耐力的人終能如願。

但關於婚姻生活，著名熟年專家和田秀樹最近則勸年過60歲而沒共鳴的夫妻，如果連去旅行也完全不對味的話，就該離婚了，無須忍耐，日本人太怯於跨出這一步，因此無法享受人生幸福！

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