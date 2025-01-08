【家庭plus．全球觀測站】世局紛擾 歐家庭備戰

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

俄烏對戰不息、恐攻捲土重來、氣候不斷暖化，天災人禍的持續加劇了歐洲的整體不安。歐洲多國政府在這種嚴峻的氣氛下，除了整備軍力外，觸角已延至各家庭，要求大家貯備應戰。

〈芬蘭政府〉婦女也加入備戰課程

與俄國接壤超過1千公里的芬蘭政府開發出72tuntia.fi網站，以最聳動的「你能活過72小時嗎？」大標開場，提供家居者包括停水、起火、斷網、心理準備、室內庇護到軍事衝突等戰備計畫，為各家提供了詳細的資訊和建議。

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72小時專家委員會的成員中囊括了全國婦女緊急準備協會成員，他們除了邀請各家庭在平時就先模擬並測試自家的臨危技巧和物資貯備等能力外，也考慮將芬蘭的食品儲存量提高到如瑞典和挪威一般，足以撐到一週的量。

該委員會並鼓勵各家主婦積極報名備戰課程，實地學習如何蓋掩體、儲食、存水與失電時的各項救助。野外求生產品如露營爐具、帳篷、生火器材等也成熱賣產品。政府要求各家要有因應攝氏零下20度的寒冬中停電數天的準備，儲備品包括電池、藥品、簡食及寵物糧食都有。

〈德國政府〉安全庇護所 重點規畫

德國各家長在家庭與工作雙方都接獲臨危備戰指示，德企也被建議培訓額外的卡車司機，以應戰時輸送。

德國估計全國8400萬人只有不到6百個公共避難所，容量僅達48萬人。官方因此將增加掩體和防護避難所也納入重點規畫。國家掩體計畫中，包括開發一款地理定位的手機應用程式，讓各家庭在戰襲時，能在住家附近找到防空處進去躲藏。

德國專家預測俄國可能在未來5年內發動攻擊，任何公共建物包括地鐵站、學校和市政廳地下室等都納入成為公共避難所。國防部長表示讓民眾具有備戰能力很重要，也鼓勵改造自家車庫、地下室、儲藏室或將以前的舊掩體挖出來，成為戰時防避所。

德國並效法波蘭立法要求建商，在新建宅中必須設計出家家都有安全庇護所。

〈瑞典挪威〉各家發放民防小冊

俄烏戰爭讓芬蘭和瑞典都棄守前則加入北約外，瑞典還發送520萬份各家一本的《臨危或面戰》小冊，線上版則供有多語版本。

序言指出這個不確定的時代，武裝衝突、恐怖主義、網路攻擊和假訊息不斷破壞我們的生活，如果瑞典受到攻擊，每人都必須盡一己之力來捍衛獨立和民主。這本5度更新的手冊此次重點放在備戰，呼籲每家儲備包括嬰兒食品、藥品以及衛生品等所有應急用品。

該小冊指出集體復原能力最為重要，建議家中保有充足的供水、毛毯、暖衣、替代暖氣、電池收音機，儲存大量具有能量、可供快食之物外，並須定期檢查以確定貯存品仍否供用。瑞典在二戰期間就發行過這類小冊，現在則更新加入警報系統、防空處、網路安全及無水時如何用廁等項目。

挪威民防局也向260萬家庭分發了類似的民防小冊。建議各家至少保留一整週如罐食、乾糧、蜂蜜、乾果的備食外，也應儲備基本藥物，包括核戰時用得上的碘片跟足量的現金。

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