【家庭plus．微幸福案內】年度整理很清新 不丟也開心

丟東西似乎很不錯，但真要捨棄也並非那麼容易，很多人都是「難以割捨派」。（圖／達志影像）

文／劉黎兒

日本人每到年末年始總會丟棄點什麼，讓身心都變輕鬆、騰出新空間，一舉數得。也有許多人想拋棄的未必是有形的垃圾，而是無形垃圾，如不想要的人際關係或是被擺布的不確定戀情等，才更需要斷捨離！

許多專家指導許多東西應該捨棄，如已完成使命的破鞋子、已失去興趣的道具或玩偶、失去機器本體的附屬品、零件失蹤的物品、沒用的贈品、超過家人人數的湯匙筷子、內容不明的碟片、最後使用不知何時的東西、用途不明或不好用的東西、充滿別人記憶的獲贈紀念品、不堪回首的筆記、以為可能會用的東西、藏在櫃子角落的東西等等！

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說起來很有道理，但要捨棄不大容易，尤其有許多青春記憶的東西，如初戀情人的情書、說盡老師壞話的交換日記、祖父母在數十年前送的玩具、狂追的偶像吉祥物等等……長年以來是精神支柱，陪自己度過艱辛歲月，但現在不需要了，或是已有美滿家庭而想處理昔日愛情紀錄的照片、字條、書信等，因為那也是青春的代表，專家建議最好隆重設定個儀式後再燒掉，不跟普通垃圾一起丟的話，才能圓滿捨棄！

也有人是想拋棄過去一年丟臉的記憶，如衣服穿反去上班且出席重要會議、或公司體檢時穿了超鬆垮內褲遭同事取笑、喝醉在酒店吧檯爆睡等等；也有日本主婦表示丈夫是超捨不得丟東西的人，喜歡修理，乍聽不錯，但為了修理去買了許多只用一次的專業道具，她想丟的是道具跟她的丈夫！

說了半天，丟東西似乎很不錯，但真要捨棄也並非那麼容易，像我就是那種「難以割捨派」，幸好日本大作家五木寬之就反對被斷捨離的強迫觀念左右，讓我獲得解脫；他不認為丟不了東西是有問題，承認自己住在別人看來像是4、50年老舊破爛物的垃圾屋，但一點也不覺得這有什麼不對，他寫了《不丟的人生》引起非常多的迴響，認為偶爾打開亂七八糟的抽屜，發現「這是那時候的東西」，樂趣無窮。不丟不必有罪惡感，也可自得其樂！

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