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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】亂亂之美 家的感覺

2025/01/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／朱桂枝

那天無意間逛到了台北美術館，得知三樓有展覽，於是拾級而上，到了展間，見到一堆堆物品置於其間，世俗的眼光認為「亂亂」，但藝術家的視角是「亂亂之美」。我和老公四目相交，嘴角上揚，豁然開朗。原來一些亂亂的東西堆疊起來也可以這麼美。

明亮的展間有八件作品，其中一件是：一堆宅配水果、蔬菜、零食的紙箱，正反歪斜地靠牆堆置。另一件是：一部嬰兒推車、相框、捕蚊燈、急救箱、一堆散散的電線，好像還有藥袋，也是堆疊著。再一件是：一個開著的旅行箱內有一堆衣物、一個婚紗照、兩三個曬衣架還夾著布料、一個竹籃上有兩個公仔置於旅行箱上、一堆亂亂的衣物。又一件是：一個箱子上面鋪著總統選舉公報、其上堆置一個三層書櫃，裏面歪歪斜斜地放了些書、公報上也放了些書籍、並有一堆電線，有的還插上電源插座、箱子邊還有紙箱，堆置雨傘、書籍及一堆不知什麼東西……

常常家裡一堆亂，凡老公走過必留下痕跡，我要他善後，也因此氣氛有些緊張；女兒也說她覺得過年再來一次大掃除即可；同事常抱怨她先生搞得家裡一團亂，先生回：「這樣才有家的感覺」；另有同事邀我去她家並熱情招呼我坐，我環顧四周，桌子、沙發上堆放一堆東西，根本無「坐」之處；又有同事說：「妳看那陳老師打扮光鮮亮麗，她家可是亂得很」；報章媒體曾報導刊登某前女立委家雜亂景象，枕頭還泛黃……原來在我周遭「亂亂」是一門顯學，不是我家獨有，其實我不孤單。

家裡亂歸亂，老公都能找到他要的東西，他是亂中有序。諷刺的是我的東西整理得太整齊了，以至於常常忘了東西放哪兒而找不到，常被他笑，真是懊惱。現在我想通了，所謂「江山易改本性難移」、「與其改變別人，不如改變自己」。為了讓家裡氣氛更和諧，現在的我不再堅持整齊，只要乾淨，把一堆亂亂的東西堆疊起來置於角落一隅，不影響生活動線即可。出門在外就是要體驗不同的生活環境，轉換不同的心情，不喜歡看到「賓至如歸」這四個大字，感覺又回到亂亂的家。

很快又要到歲末年終了，像女兒說的過年再來一次大掃除，還是不免俗要打掃一番，準備要去大掃除了。

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