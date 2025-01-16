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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】照顧者 也要愛自己

2025/01/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可樂糖

身為照顧者的你是否有時感到心累？疲於奔命的身心好不容易能有歇息的片刻，卻被需要照顧的家人轉而情緒勒索，或負面話語咆嘯，周遭的人也自以為公平與正義的評斷──你們怎麼不讓長輩回家？父母養你們這麼大，老了還住機構，就不能讓他好好安享晚年？這些話語的攪擾，反倒讓人更心灰意冷。

誰看見照顧者正在經歷與面對的事？照顧者有自己的工作要負責，太常請假要面對職場的不友善，已婚的家庭需要照顧，邁入中年的照顧者，身體開始亮起紅燈，短暫的旅遊都覺得有罪惡。

媽媽腦中風透過積極復健，已能恢復自理能力，考量子女分散各地居住，各自有家庭與工作，我們商議討論也徵求媽媽同意，安排入住安養中心，不論是無障礙設備、專人照顧、餐食、社交活動、就醫、交通等，各項妥善與完備，這是我們認為最放心的安排。

但入住時間長了，媽媽的親友與周邊不相干的外人，開始對著媽媽說：「妳身體狀況都可以自理，為什麼不讓妳回家？子女們怎麼最近很少來探視？他們想把妳丟在這裡就不管了嗎？」媽媽聽久了，內心受影響，有時也對子女有情緒、產生誤解。

許多照顧者所面臨的困難，遠比我們想像的不容易。別輕易地以偏概全或自以為是的評論，加諸在照顧者與被照顧者身上，應當拋開那些理所當然的想法。如果無法幫上忙，那就安靜的陪伴，不要給予任何建議與想法。

「照顧」是個難題、無正解的考試，身為照顧者，能做的就是耐心地寫完這份考卷，不會寫的題目就跳過吧，努力和結果未必成正比。善待自己，給自己一個微笑。

我是照顧者，我願意好好愛自己、寬容與善待自己。

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