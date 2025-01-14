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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】尊重孩子選擇

2025/01/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／中玄

以前同事的孩子建中畢業後，考上台大醫科，正當家人放下一口氣後，令人震撼的事發生了。孩子讀到二年級，突然說不想讀醫科，想到西班牙讀藝術。同事自然又驚又氣，好不容易考上人人羨慕的台大醫科，前途正看好，為何又放棄，去讀以後前景不明的藝術，何況出國又得花上一大筆錢？

這事在同事家裡幾乎掀起家庭革命，但同事最後還是退讓了。退休後，多年未見，不知她兒子是否歸國了，但據說她仍有遺憾在心。

另有一朋友，兒子本是讀熱門牙科，正好可繼承父業，可是卻在大三時，突然說要轉系到文科，幸好朋友自己也是熱愛文學的作家，比較看得開，就放手尊重孩子的選擇了。

這兩個家庭經濟都不錯，承受得住兒子們改讀藝文科系。許多家庭，父母是基層民眾，都盼望子女讀個以後能容易賺錢的醫科、資工、電機等科系，非常堅持或主導孩子朝這條路走，有的孩子能接受，但有的孩子常在以後學習過程中，受到挫折或鬱鬱不歡。

這使我想到一部日片《藍色時期》。片中高中生矢口，高二時與一群同學，只是抽菸喝酒、逛街遊玩。他有小聰明，學業仍能維持中上，為那群酒肉朋友所羨慕。但每次逛街喝酒後，矢口因為找不到未來的目標，內心非常空虛。直到有次在美術社，看到一位學姊的畫作，這幅畫竟感動了他，讓他決定以後也要學美術了。然而他想起母親曾說，家中經濟不好，只念得起國立大學，不免也躊躇一番，所幸美術社老師告訴他可以投考國立東京藝術大學呀！他才下定決心，日夜學畫，甚至到繪畫補習班學習投考東藝大的技巧。

有次補習較晚回家，矢口看到母親等他回來，累得在餐桌睡著了，他幫媽媽畫了一張素描。媽媽醒來後，還是憂心地告訴他：「雖然東藝大是國立的，可是學美術很難找到理想工作呢……」這時矢口講了一句話：「媽媽，我是學了美術後，才開始好好觀察這世界，妳看這張素描，我才發現媽媽的手，因常用洗碗精洗手，手掌都長繭了；媽媽因常搬重物，手部肌肉都突起一塊肉了；媽媽因整日做家事，每天都常穿同一件衣服，袖子的線都脫毛了……媽媽，您這麼辛苦，我一定會考上東藝大的。」母親看到這張寫實的素描，也感動了，就跟先生一起支持矢口學畫、準備投考東藝大。

當每個孩子下定決心要學什麼，都會找到自己的出路。有決心，他看這世界會更寬廣、更細心，就像矢口素描母親，才能知道母親的辛苦一樣。我們做父母，就尊重孩子自己的選擇吧！

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