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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】溫暖關懷 人間有情

2025/01/10 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李月治

同事因急性闌尾炎開刀，幸好手術順利，住院幾天，安排週日出院。當天一早，護理師邊講手機，邊朝病房走來，過了一會兒她把手機遞給同事要她聽電話，原來是主治醫師打來的，詢問同事的狀況後，希望她延到週一再出院。醫生耐心向她解釋：「多住一天，讓腹膜的膿液引流乾淨再出院，比較放心。」想到醫生週末休假，還時時掛念病人的身體狀況，同事說當下很感動。

一星期後回診拆線，過程中醫生小心仔細，完成後，同事問：「之後還需要吃藥、回診嗎？」醫生拍拍她的手背，笑著說：「妳已經康復了，不必回診，也不用吃藥，住院期間吃的藥還不夠多嗎？」

那個溫暖的手勢，那些同理心的安慰，讓同事心頭拂過和煦春風。她說回想當初劇烈腹痛，單親的她由兒子陪同急診，當醫生說已經引發輕微腹膜炎，需要緊急開刀時，她很惶恐無助。住院期間，兒子要上班，她一個人待在醫院覺得孤單、委屈、脆弱，此刻都被醫生善意的舉動暖暖地包覆著，內心壓抑的情緒似乎都得到釋放。

望著這個和她兒子年齡相仿的年輕醫生，同事說她感到被真誠關心的幸福。一個溫暖的手勢，像傳遞某種力量，彷彿告訴病人：「我懂你的焦慮，但是請放心，一切都會好起來的。」

我也告訴同事一個暖心的故事：某天騎單車在狹窄的巷弄，一位醉漢搖搖晃晃迎面走過來，我閃避不及，腳踏車不小心碰撞了他一下。趕緊下車查看，他沒有跌倒，更沒有受傷，但他異常惱火，大罵三字經：「×你娘，眼睛瞎了嗎？」我嚇得不斷道歉，他仍大聲咒罵。

這時旁邊雜貨店的老闆走出來，用身體擋在我前面，對醉漢說：「別這麼兇，人家又不是故意的。」又比了一個手勢示意我離開，我如獲大赦，說聲謝謝，趕緊騎上單車走人，醉漢也停止了謾罵。

人生前行的路上，總有一些溫暖的時刻常駐心底，激勵你我，告訴我們，這有情有愛的人間值得好好品味。

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