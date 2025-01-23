【家庭plus．蛇來運轉慶新春6-2】心想事成 掃除有效率

先想好掃除完成時的樣子，掃除時心裡就會有個底，該預定多少時間、人力、工具等，都會比較容易估算。（圖／達志影像）

文／家事女巫林素芬

歲末年終，諸事繁多，還要大掃除，真希望可以事半功倍，訪客大稱讚。

今年大掃除，就用最流行的吸引力法則，心裡想著想要達到的目標，來個超高效率的心想事成吧。

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〈動手前準備〉先想成果 給足動力

大掃除要下手前先在心中把要整理的地方，想像已經完成的樣子，以及賓主盡歡一團和樂的畫面。

如果想不出來，可以上網找一個喜歡的樣子做為目標。然後把想要整理的區域，依重要性做排名，再按順序進行大掃除。

先想好掃除完成時的樣子，掃除時心裡就會有個底，該預定多少時間、人力、工具等，都會比較容易估算。這些準備工作，可以利用等車，坐車，購物排隊時等零碎時間來進行，可提高時間效率。

依照順序完成，若時間不夠，至少會有一些區域是完成的，可避免每個地方都掃一半的紊亂感。

掃除一點靈：

大掃除整理東西時，很容易情急亂塞物品，造成二次混亂，導致後來反而更找不到東西。

建議把不適合出現的雜物，全部裝在箱子中，可快速整理出乾淨整齊的空間，而且下次要找東西時，就直接找這個箱子即可。如果雜物箱沒地方收納，只要找個角落暫放，再鋪一塊布，上面放個小擺飾，馬上變身美麗角落。

〈忙人偷吃步〉訪客視角 掃除重點

客人來家裡時會看到的地方，就是訪客視角，這也是會給他們留下印象的地方。把自己當客人，先從大門、玄關、客廳、浴室、廚房等處，花個幾分鐘，順走一遍，便可避免漏失重點之處。例如客廳的話，就是賓客會坐的位置，周圍及視線所及之處；浴室的話，就是鏡子、水龍頭及門把等等。

掃除一點靈：

把握該亮要亮，巧妙增加潔淨度。

金屬表面，如水龍頭可用舊牙刷加牙膏，增加閃亮感。大門及玄關的玻璃門愈乾淨，訪客好感度也會愈增加。

另外，增加燈具的瓦數，或是清潔燈罩等，都可以提升滿室生輝的潔淨感。

節省掃除時間及力氣妙招：

1.善用一次性工具，可以減少洗滌掃除工具的時間和力氣，例如舊牙刷，叫外賣附送的的溼紙巾、舊棉T剪的小布塊等等。

2.使用清潔劑刷洗物品時，塗上之後記得先靜置幾分鐘，更易產生效果，便可減少用力刷洗的時間及力氣。

3.清潔廚房時，可先燒一鍋熱水，讓蒸氣把牆壁上及油煙機上的油汙軟化，刷洗時自然就會省力又省時。

大掃除注意安全最重要：

1.注意保暖。掃除時，衣服鞋襪如果濕了，要盡速更換。

2.避免滑倒。清潔廚房浴室時，要換穿防滑鞋或雨鞋。

3.清潔電器用品時，一定要先把插頭拔掉。

4.清潔劑不要混用，也不要分裝在不同清潔劑的瓶子裡。

5.漂白水不要加熱，使用時一定要戴防水手套，並打開門窗保持通風。

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