【家庭plus．徵文大拼盤】好運魔法 包我發

圖／rabbit44

覺得自己不幸運嗎？那麼運用一點小小魔法，說不定財神爺就降臨囉……

圖／rabbit44

〈施比受有福〉零錢捐 中獎率提高

文／韋韋（台北市）

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每個人都愛好運，為此無所不用其極，有任何求好運祕方皆趨之若鶩。

自詡運氣不錯的我當然希望百發百中，除了一般的求神問卜外，大紅內衣褲也穿上身，但我覺得求好運應從源頭做起。

自從有一次抽中黃金一兩大獎後，父母親就告訴我中大獎需要回饋，所以我捐了一筆小錢，沒想到好運旺旺來，後來中了只有3個名額的限量商品，那是我夢寐以求的夢幻逸品。

於是我從原本中獎後小額捐款，繼而只要經過超商會捐獻一些零錢，或是不定期小額捐贈。雖然不見得每次都會中獎，但平均中獎機率卻有提升，就連原本一年或超過一年可能只中一次的統一發票，現在幾乎每期都至少中200元。

身旁親朋好友看我好運連連，也跟著我一起小額捐款，既可助人又可增加中獎機率。最近的例子就是我的同學竟然中了筆電，她說她只是進去超商投了100元，沒想到竟然中了她要存錢存好久才能買的筆電，助人又利己。

〈幸運求得來〉刮刮刮樂前 必有儀式感

文／k豆（新北市）

我有個求好運的祕方，雖然不是說每試則靈，但中的機率也算可觀。

我很喜歡買刮刮樂，不爽時買一張，超不爽買兩張，所以我對刮刮樂特別有研究。除了網上那些買哪幾號比較容易中之類的傳言外，自己還有個方法，就是用充滿誠意的心、集中所有念力在刮刮樂身上。

刮之前不能用帶著髒汙的身子隨意去刮，我都先回家洗乾淨身體，鋪上紅紙，準備過好香的硬幣，播放發財歌，雙手合十，再以當下購買時「急切想要發財獲得療癒」的心情去刮。

可能見我如此虔誠，老天往往會讓我爽一下。雖然金額都不大，大多數都只是回本，但刮到中獎的剎那，金額已經不是最重要的，而是受傷委屈的心情被撫平了，獲得「我還是幸運」的感動。

我始終相信，運是可以求來的，只要夠虔誠，總會有被打動的一天！

〈抽獎小技巧〉抽獎單不平躺 抽中機率高

文／劉洪貞（台北市）

我參加團體抽獎活動時，志在參加、湊熱鬧而已，沒想過要得什麼大獎。不像其他同事，到處求神拜佛，希望幸運之神能降臨。

記得有一回在電視新聞中，看到記者訪問一位經常抽到獎的朋友，她有什麼撇步，讓自己的號碼單，能在裝滿號碼單的箱子裡脫穎而出？這位戴著黑框眼鏡，看起來很文青的小姐回答得很技巧，讓人覺得有幾分道理。

她說她有一回在主辦社團的抽獎活動時，看到整疊的明信片裝在箱子裡，特別來賓撈了撈，有時撈到兩張重疊的，就把一張放回去，留下手中那張算是中獎的。她覺得被放回去的那張很可惜，於是她想著要如何才能獨自被抽中？

為了這件事，她努力地做過各種實驗，她發現把號碼單摺成條狀，這樣它會立起來，不會和別張重疊，這樣被抽中的機率比較高。

從此只要有抽獎活動，我也學著把號碼單摺幾摺，讓它可以立著不會平躺，結果還真的抽中幾次耶，感覺真開心。

〈要善待鈔票〉一換長夾 馬上翻運

文／靜子（台中市）

公司尾牙的抽獎活動曾讓我心生羞愧。話說也算公司元老級員工的我，每年參加抽獎總是摃龜，我倒也能自我解嘲頭尖尖，但更悲傷的事發生了！

這年抽獎活動，我所在的辦公室全部21人，20人都抽中獎項，唯一就是我又槓龜。這下不是自我解嘲可解決了！命中帶衰？更多的負面情緒都來了。

悲憤中，我無意間聽說一個皮夾使用3年後，運氣就差不多被用光了，而且短夾及拉鏈式不能有效發揮招財作用，於是我買了新的扣式長夾，裡面再妥妥地放著5元美鈔，因為美金鈔票屬木，代表旺氣！

換了皮夾後，沒多久我人生第一次中大獎，獲得一支iPhone12。

中獎真的開心，重點不是那個獎項，而是終於洗刷了命中帶衰的屈辱。於是放著5元美鈔的扣式長夾成了我最重要的必備品，包包裡有了它，好運來，壞運走！

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