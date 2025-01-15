【家庭plus．一人一故事】台灣超人慢慢飛

圖／陳佳蕙

文／呂政達

35歲那一年，曲全立得了腦瘤，醫師宣告他的生命只剩幾個月，康復後他只剩一眼一耳，卻發大願，讓隱藏在許多角落的身障者和病痛者的生命被看見。

這項大願，是多年來多少難關的考驗，他發起群眾集資募集院線上映所需費用，交織生命鬥士們生命歷程的紀錄片《台灣超人》就是交出來的成績單。

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曲全立說：「每一個人就像一道光，你什麼時候照亮了別人，你不知道；你什麼時候去溫暖了別人，你不知道。但我相信，一定有人曾被你照亮、被你溫暖到，因為你就是那一道光。」

那些紀錄片段裡，有長年遭受他人異樣眼光，卻仍須忍受著身體的病痛。有肌肉萎縮症的鍾端育，靠眼動操作設計軟體、寫部落格文章，與同好網友們互動。曲全立說：「我最不捨的是，要去挖出那些他們想要忘記的痛苦，或是人生中經歷的苦難、當時如何面對。」

我想起去世多年的好友翁嘉銘，懷念他騎著那部三輪機車，帶著我在台北街頭橫衝直撞的回憶。小兒痲痺的他沒辦法打棒球，仍然成為優秀的棒球作家，他寬闊堅定的肩膀，拄著拐杖超越老天給他的命運枷鎖。

也想著兒子和他的自閉症夥伴，他們的翅膀受傷了，仍然跟隨歲月超越自己的限制，我默默地跟兒子對話：「在爸爸心目中，你也是一個台灣超人。」

年紀愈來愈長，方才知道能夠做的、想做的事也愈來愈少，也許有一天睡去就不再醒來，不知道無常和明天哪個會先來到。但鄉村歌手亞倫．傑克森的〈當我愈老〉，引發許多中老年人的共鳴，有句歌詞特別讓我反覆流連：「當我愈老，祈禱的時間也愈長，因為我想說的話愈來愈多。」

當感恩的話、想幫助別人的話、想讓世界聽見的話溢滿腦際，那就來拍一部紀錄片。

台灣超人們，慢慢地飛，飛得穩也飛得堅定，整個天空都是你們的。

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