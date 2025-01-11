【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】異國風圍爐餐桌

插圖／Kook

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook

乾燥的綠荳蔻

隨著日曆一頁頁翻新，轉眼農曆過年將至，感覺這幾年時間的流逝彷彿加速著，於是更珍惜家人團聚的時光。

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新鮮的綠荳蔻

農曆年菜總少不了一大鍋熱騰騰的火鍋，家人團聚與繚繞煙氣，呼應著「圍爐」意象。這幾年家族晚輩不知覺間已長成大人模樣，有股新舊世代交替的氛圍，過年他們會帶來各自喜愛的湯底，幫忙張羅年菜，這是身為長輩的我所樂見的。

分切的麵團剖面呈螺旋

〈台灣婆婆Julia上菜〉印度香料火鍋 香氣濃郁

兩種麵團搓圓再擀平

前陣子在餐廳點了好多年未嘗的石頭火鍋，忽然有個想法，將印度香料與新鮮辛香料當基底爆香，加入當季蔬果熬成湯底，風味應該挺棒。數日後便在家裡實驗煮了一小鍋，果然風味濃郁、香氣好有層次，於是就列入今年的年菜鍋品之一。

將麵團2包入麵團1

新鮮香料1：洋蔥2顆切絲、薑5片、薑黃5片

泰味咖哩角

乾燥香料2：黑胡椒、芫荽籽、葫蘆芭籽各1.3大匙、肉荳蔻3顆、綠荳蔻10顆

香料要先用油炒出香氣。

蔬果：白菜1/4顆、牛番茄3顆、適量柳松菇、黑木耳、白花椰菜、山茼蒿、油豆腐

印度香料火鍋

做法：

1.小鍋加入少許油，肉荳蔻與綠荳蔻搗破，與其餘香料放入鍋中炒至起泡，熄火降溫放入茶袋裡。

2.鍋裡加入適量油，先將洋蔥放入炒透，接著再加入薑與薑黃炒到香氣釋放。

3.加入2500～3000cc水煮開，放入做法1.以及大白菜與牛番茄當鍋底，熬煮至少半小時，以適量鹽巴調味。

4.最後將其餘食材少量加入就可上桌，一鍋湯底一盤食材，隨喜好加入。

〈清邁媳婦Kook上菜〉泰味咖哩角 太美味

這是一款做法稍繁複的泰國鹹味點心，有興趣的朋友可以親手試試，因為成品實在太美味了。成品可常溫保存約10天，想品嘗時烤箱加熱一下，搭配一杯熱茶，非常適合農曆年節家人團聚時光的午茶小點心。

餡料：植物肉160克、洋蔥100克、馬鈴薯200克、糖100克、咖哩粉40克、胡椒粉5克、鹽2克、素蠔油30克、素醬油30克

麵粉配料1：中筋麵粉370克、砂糖15克、鹽2克、植物油60克、冷水140cc。

麵粉配料2：中筋麵粉185克、植物油60克、水70cc

做法：

1.將洋蔥和馬鈴薯切成小塊，鍋裡加入適量油，先放入洋蔥炒香，接著加入植物肉與馬鈴薯炒香。加入咖哩粉、砂糖、鹽、素蠔油、素醬油等調味料以及少許水，拌炒至食材熟透、水分收乾，熄火降溫備用。

2.將麵粉配料1的材料均勻搓揉成表面光滑的麵團（約20分鐘），然後將麵團放入容器中，用保鮮膜或濕布覆蓋鬆弛1小時。

3.將麵團配料2，依上述做法再揉成另一小團，發酵1小時備用。

4.取出第一部分麵團，揉成球狀。將第二份麵粉揉成比第一份麵粉小的圓球，然後將其包入第二份麵團中，稍搓圓再擀平，擀平後捲起，整成尺寸平均的胖短麵團再切成3份，剖面呈螺旋。這是讓成品酥脆的主因。

5.將做法4.切塊的麵團擀平，包入適量餡料，對折後如包餃子般收折完整。

6.放入高溫油鍋，炸到表面金黃即完成。

〈香草小記〉綠荳蔻Cardamom

綠荳蔻Cardamom，又稱小荳蔻。

去年十月下旬探訪一座在印度南方的藥草園，巡走滿是綠意的園裡，那些熟悉香料的新鮮植株樣貌，令我驚呼連連，其中尤以綠荳蔻最令我驚豔。咀嚼間，一股辛香甘甜芳美在嘴裡瞬間迸裂，當下心神一振，沉浸著、搜尋著，竟無文字可貼切形容那當下的感官感受。至今回想起，那濃郁的尾韻好似仍在唇齒間迴盪著。

因氣候因素，在台灣未曾見過新鮮綠荳蔻，此行在南印藥草園親嘗其新鮮果實後，才發現與常用的乾燥風味大相逕庭，無怪乎被冠為「印度香料之后」其來有自，且名符其實啊！這難得的經驗，與大家分享。

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