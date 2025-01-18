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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．田舍生活】穿三層 過冬不用愁

2025/01/18 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

圖／王孟婷圖／王孟婷

現在有了網路影片之便，我們很容易去嘗試理解其他國家的生活，但在細節方面就非得在當地生活一段時間，才能抓到訣竅，這次要來分享日本庶民百姓的過冬小細節。

住在鄉間老房子，冬天的時候當然不可能有連續劇般坐在窗邊喝咖啡、旁邊手烘著暖氣的那種優哉，一般的庶民都是在家裡忙來忙去，想也知道稍微放著家事不做，整個家庭秩序就會亂糟糟，到底要如何穿衣服才能行動方便，又隨時可以出門去遛狗、購物呢？

〈中庸之道〉冬日三件組合 舒適又靈活

暖氣設備雖然24小時使用，大多數家庭主要使用煤油式的暖氣，電熱型的次之。

無論是燃油、電，還是瓦斯都是年年漲價，很少有人能奢侈到在家開足暖氣，只穿一件單薄的服飾，多數人都是如我一般冬天在家穿約三層衣服，再運用暖氣調節室溫，就不必擔心會忽冷忽熱，室內總是恆溫。

我個人經歷過穿得像隻熊，或總是發抖的兩條路後，才找到在日本「衣服穿三層」的冬季中庸之道。

按照服裝公司教導公式化的標準，就是「服裝要完全換季」：最內層先穿加熱保暖高領內衣（請不要穿上春秋棉T在裡面，會影響加熱保暖衣的原理）、第二層是毛衣、最外層則是羽絨外套。不巧我最恨就是羽絨外套的外型，外加家裡有寵物習慣啃咬衣服來撒嬌，幾乎每件有拉鍊的衣服都被破壞完畢。

經過實測之後，在家最方便的方式是「服飾要根據S、M、L邏輯來搭配」：1. S號加熱保暖高領內衣／2. M號戶外作業用防風型套頭衫／3. L號冬季用針織運動衣。

要出門走路時，脫下最外層後，套上外套就出發；開車則是直接居家三件套出發，如果單純購物連外套都免了，因為開車是單純銜接暖氣空間。

〈重新練習〉舒適實用 也得時尚感

最開始我曾經犯過的缺失：1.以為愈貼身就愈暖，殊不知全身穿得太緊，反而引發諸多不適感，如今能依據身體輕鬆度調節尺寸，這才學會穿衣服（天啊，我都幾歲了）。2.衣服沒有完全換季，裡層穿了春秋服飾，以為外層夠暖就OK，殊不知穿了很多層都達不到上述冬日三件組合的保暖效果（服裝公司建議完全換季是有材質科學原理）。

上述的舒適度自己理解後，再來思考時尚度，例如我個人是運用顏色搭配，加強髮型的整潔來過關，基礎上就是以上三種材質按照順序穿上，變化感就是由自己來選擇款式。

穿衣服這件生活的小小事，是要下定決心才能有個結論，我把「舒適實用」放在最前面，也是經歷多種人生實驗才下定決心；「自身真正需要的是什麼？」我從冬天如何減少衣服的層次找到人生哲學，日本鄉下生活四季分明又不坐辦公室，只想穿得剛剛好、不冷不熱又方便，這麼簡單的小事，居然也要花時間練習呢。

〈補充說明〉職人服飾 融入日常

戶外作業用服飾，是設計給戶外施工、農牧業等專業職人使用，質料高彈性、高耐磨、防靜電、外層用防風材質，並且強調身體安全，我經常使用此類服飾融入日常所需，通常運用在中間層，因為是作業專用，布料質地較粗硬，比起登山露營用服飾更適合鄉居的園藝家事日常，價格與屬性都更容易入手。

下半身則是直接穿冬季的束口褲搭冬用厚長襪，個人實驗過內搭保暖貼身的褲子，實在稱不上舒適，我想只有長期習慣穿褲襪的人，才會選用此法；且能夠單穿一件就絕對不要多層次。

褲子如此，襪子也是，單穿可以讓關節跟皮膚調節度更好，減少乾燥發癢或是腳趾凍傷，當然厚薄與材質就要個人實驗，以上的底層邏輯：「買適合的服飾保護身體舒適，避免套很多層。」

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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