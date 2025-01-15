【家庭plus．生活停看聽】番茄 從果園到菜園

圖／達志影像

文／ 小瓶子

番茄究竟是蔬菜還是水果？根據台灣食品營養成分資料庫分類，「大番茄」是蔬菜，「小番茄」是水果。因為大番茄的熱量較低，所以被歸在蔬菜類；小番茄普遍熱量較高較甜，被歸於水果類。有人開玩笑說，在水果攤買的番茄算水果，在蔬菜攤買的番茄算蔬菜。

其實在1893年，美國法院裁決番茄為蔬菜，原因是在19世紀，美國為了保護國內農民，規定外來的番茄進口要繳稅，當時蔬菜收的關稅比水果高，所以法院把番茄判為蔬菜，用以提高關稅。

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從營養成分來看，番茄的維生素B和C一加熱就流失，這時它就得扮演水果的角色。但若想攝取茄紅素，番茄又得回到廚房當蔬菜，因為加熱和油混合才有利於吸收。從這個角度來看，番茄真是變身達人，隨時都能上演一齣「我是水果，也是蔬菜」的雙面人生。

番茄曾經是人人懼怕的水果。古時候，由於番茄枝葉分泌的汁水味道非常難聞，以至於人們懷疑它有毒。無辜的番茄還曾經莫名其妙被捲入一場冤獄，因為當時歐洲貴族喜歡用白鑞（錫鉛合金）餐具，而番茄酸度較高，會與餐具發生化學反應，導致鉛中毒。鉛中毒的一個典型症狀就是頭昏乏力，皮膚蒼白，再加上當時歐洲奉行放血治療，本來就病得發虛，還因此動不動就因為失血過多死掉，看上去就像是吃完番茄後的後果，所以倒楣的番茄就成了惡魔的果實。如今憑藉一己之力及美艷的外貌，番茄的身世由黑翻紅，逆襲成為今日的天選之果，顏色卻因品種改良由紅翻黑，真是精采多變的一生，恍若由夜市人生搖身成為高富帥，人生大翻盤！

關於吃了番茄竟然還能好好活著的逆轉故事，有據可查的版本很多。目前流傳最廣的說法是一位生活在新澤西州的詹森上校，有一天突然廣而告之，說自己要挑戰吃番茄。於是眾人圍觀，詹森上校就在眾目睽睽之下，吃掉了一筐新摘的番茄且安然無恙，至此之後食用番茄的習慣就流傳了起來。

另一個說法則差不多是同一時期，一位法國畫家在為番茄寫生時，看到番茄色澤動人，惹人喜愛，心想這麼美的東西到底是什麼味道呢？於是他冒著生命危險吃了一顆，隨後安靜地躺在床上等待死神降臨，結果竟然沒死，而且這位畫家意外發現，這個傳說中的番茄味道酸甜，非常可口。不管是哪種說法，終於讓番茄摘掉了有毒的帽子，從花園移到了菜園，並擺上了餐桌，豐富了我們的眼跟胃。

番茄不僅能吃還能玩喔！西班牙著名的番茄大戰狂歡節，舉目所及都是一片紅色，大家瘋狂的互丟番茄。我覺得世界大戰也別打了，讓各國元首戴著護目鏡，互相丟丟番茄，又紓壓又不會有太大傷害，還能吃到番茄醬，而且觀眾應該會看得很開心！

番茄彷彿是被外星人擄走又送回地球的獨特生物，如果番茄有社交媒體帳號，一定能衝高流量，它可以加糖、用酸梅醃漬、或蘸薑汁醬油食用，又有萬千樣貌跟故事支撐，標準的網紅體質。我希望能活得像番茄一樣，紅紅火火，豐富多變，且有益健康。下次在餐桌上看到番茄時，希望能讓你會心一笑，細細品嘗。

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