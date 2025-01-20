【家庭plus．親子會客室】親情之愛 應該無條件

親情之愛 應該無條件

文／艾利克

現今許多父母認為孩子的優秀表現能夠為家族爭光，這樣的期待無可厚非，畢竟父母總希望看到孩子能夠擁有美好的未來。然而，當孩子的表現不如預期時，有些父母便開始責備，甚至懷疑孩子是否配得上自己家庭的名分。這種有條件的愛，為孩子的心靈帶來了深深的創傷。

記得那年妹妹正值高中升學考試，她的學業表現相當優異，師長也對她充滿期待，母親更是對她寄予厚望，認為她能順利進入前三志願的高中。然而事與願違，妹妹在那次考試中失常，最終沒能進入心儀的學校。

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原本我擔心母親會對妹妹進行責難，甚至可能像其他家長一樣，說出那些傷人的話語，讓妹妹覺得自己辜負了她，令我意外的是，母親在經過一番沉思後，選擇了另一種方式來面對。

那天晚上母親主動走進妹妹的房間，用溫和的語氣對她說：「學歷只是人生中的一個階段，它並不能代表一切，妳沒考上心儀的學校，並不影響妳是我女兒這個事實，我不會因為成績否定妳。」

這幾句話讓我感受到母親的深情與智慧，對孩子的愛不應該建立在成績與表現之上，而應該是無條件的。孩子是獨立的個體，有自己的成長軌跡與人生。妹妹聽到母親的話後，肩上的重擔似乎變輕了許多，母親用她的愛告訴我們，成功或失敗都無法定義我們的價值，只要盡力便能無愧我心。

反觀很多父母對孩子的愛是有條件的，只有當孩子表現符合期待時，才會感到滿意和驕傲，但真正的愛，應該是無關乎這些的。真正的親情，不該是交易，愛也應該是無條件的。

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