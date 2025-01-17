自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】長歲見識更廣 樂趣加倍

2025/01/17 05:30

有百年歷史的箱根驛傳跑東海道，沿途名士豪商的舊邸林立，風情十足。圖為箱根入口的小田原附近。（劉黎兒攝）有百年歷史的箱根驛傳跑東海道，沿途名士豪商的舊邸林立，風情十足。圖為箱根入口的小田原附近。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本在2018年，中高齡女性為了恢復2、30歲時皮膚的光澤、苗條的身材等，拚命花錢塑身保養或整形，「抗齡」變成當年流行語；但2019年起反抗齡的聲量變大，認為抗齡追求青春美貌是昭和時代的價值，都到了平成、令和了，還停留在昔日價值是落後的，因此有反染髮、反瘦身的潮流。

我覺得抗齡是個人自由，但長歲是很大幸運，見識也隨之增長，見聞深度、廣度增加數倍，因此恍然大悟的事增加，等於每天都有新發現，真的日日是好日，開心至極！

不抗齡本身讓許多人覺得獲得解放，不必把時間、精力或錢花在維持虛妄的青春上，省時省錢又可以做很多其他的事，也比較健康，例如可以多運動、吃得平衡些或改善睡眠品質等，活得舒適更重要！

日本藝術大師岡本太郎的母親也是著名文豪岡本加乃子，曾吟詠過一句短歌「悲哀年年加深，但生命也愈發燦爛」，我非常喜愛，覺得歲月真的帶來的好處太多，除了辛酸事容易忘記外，即使物理上的視力衰退，但對萬象反而因為年紀而豁然開朗！

日本每年一月二、三日舉行的大學生箱根驛傳（10人馬拉松接力），今年已是101屆，主要路程是從東京大手町往返箱根蘆之湖畔，其間跑的是江戶時代五大街道的第一街道東海道，如鶴見、橫濱、戶塚、藤澤、平塚、大磯、二宮、小田原等，都是宿場，也是我近年投宿散步多次的城鎮，選手跑過的每處街景都非常熟悉，每段路的曲折起伏或歷史典故都比以前理解許多，也才領悟日本人為何愈來愈愛看箱根驛傳，近3成超高收視率，今年還創新高，或許許多觀眾跟我一樣，因為長歲而對跑過數百年街道的百年活動很感動，愈看愈有味道！

長歲會讓人性格改變，例如變得圓潤多了，或更龜毛、更有個性，許多中高年日本人都表示不僅孩子，看著自己的變化也很有意思，是一大享受；此外，長歲一年頂多只長一歲，不快不慢，就是微幸福！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應