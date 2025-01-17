【家庭plus．微幸福案內】長歲見識更廣 樂趣加倍

有百年歷史的箱根驛傳跑東海道，沿途名士豪商的舊邸林立，風情十足。圖為箱根入口的小田原附近。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本在2018年，中高齡女性為了恢復2、30歲時皮膚的光澤、苗條的身材等，拚命花錢塑身保養或整形，「抗齡」變成當年流行語；但2019年起反抗齡的聲量變大，認為抗齡追求青春美貌是昭和時代的價值，都到了平成、令和了，還停留在昔日價值是落後的，因此有反染髮、反瘦身的潮流。

我覺得抗齡是個人自由，但長歲是很大幸運，見識也隨之增長，見聞深度、廣度增加數倍，因此恍然大悟的事增加，等於每天都有新發現，真的日日是好日，開心至極！

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不抗齡本身讓許多人覺得獲得解放，不必把時間、精力或錢花在維持虛妄的青春上，省時省錢又可以做很多其他的事，也比較健康，例如可以多運動、吃得平衡些或改善睡眠品質等，活得舒適更重要！

日本藝術大師岡本太郎的母親也是著名文豪岡本加乃子，曾吟詠過一句短歌「悲哀年年加深，但生命也愈發燦爛」，我非常喜愛，覺得歲月真的帶來的好處太多，除了辛酸事容易忘記外，即使物理上的視力衰退，但對萬象反而因為年紀而豁然開朗！

日本每年一月二、三日舉行的大學生箱根驛傳（10人馬拉松接力），今年已是101屆，主要路程是從東京大手町往返箱根蘆之湖畔，其間跑的是江戶時代五大街道的第一街道東海道，如鶴見、橫濱、戶塚、藤澤、平塚、大磯、二宮、小田原等，都是宿場，也是我近年投宿散步多次的城鎮，選手跑過的每處街景都非常熟悉，每段路的曲折起伏或歷史典故都比以前理解許多，也才領悟日本人為何愈來愈愛看箱根驛傳，近3成超高收視率，今年還創新高，或許許多觀眾跟我一樣，因為長歲而對跑過數百年街道的百年活動很感動，愈看愈有味道！

長歲會讓人性格改變，例如變得圓潤多了，或更龜毛、更有個性，許多中高年日本人都表示不僅孩子，看著自己的變化也很有意思，是一大享受；此外，長歲一年頂多只長一歲，不快不慢，就是微幸福！

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