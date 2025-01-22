自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．蛇來運轉慶新春6-1】年假到 親子滑雪去

2025/01/22 05:30

今年連著9天的年假，相信有不少親子團去追雪。今年連著9天的年假，相信有不少親子團去追雪。

文、攝影／ 許志全

單板滑雪（snowboarding）入門較難，學習過程不斷跌倒，護具一定要周全。單板滑雪（snowboarding）入門較難，學習過程不斷跌倒，護具一定要周全。

嚮往腳踩雪板一邊欣賞雪景、一邊沉浸在粉雪起伏加速度的快感嗎？雪道長度動輒數千公尺一路滑下，腎上腺素飆高，熱「雪」沸騰的程度勝過公園裡區區十幾公尺溜滑梯的百倍。有人說滑雪是治療冬季憂鬱症的良方，親子滑雪度假是近幾年熱門的冬季旅遊。

滑雪有別於登山健行，要給家人一個畢生難忘回憶，出發前必須做足準備才不會敗興而歸：

1.選擇適合全家出遊的滑雪場：大型滑雪度假村，可以將學齡前幼童托付給村內幼童滑雪學校，大人自己放心滑雪去。村內多種遊樂設施，例如雪地摩托車、雪地香蕉船、雪盆、廂型觀光纜車、雪地生態教育活動……等等，縱使不滑雪的家人也可同行玩雪賞雪，還有溫泉SPA、多家美食餐廳和賣店，可以放鬆疲憊的身軀和消磨晚上時光。

2.住宿：投宿在滑雪度假村內的旅館，出門就可以滑雪，滑完雪就到家（ski in／ski out）最方便。必須提早預訂，留意特定節日、耶誕節、跨年、農曆春節常常一房難求。

3.裝備：雪場上汗水淋漓，最內層衣著必須是吸濕排汗的貼身衣褲，中層也是排汗功能的保暖機能衣。外層雪衣首重防水、防風、耐磨功能，保暖其次。怕冷的人可以選擇有鋪棉保暖內裡的雪衣。

雪衣、雪褲、雪板雪靴和頭盔也可以在雪場租借。雪鏡、雪襪、手套、護具要選購滑雪專用，必須自行準備。

4.要玩單板還是雙板：單板滑雪（snowboarding）雙腳同時綁在一片雪板上，用橫行方式前進，不符合平時走路習慣，初學容易跌倒，需要護具包括頭盔、護肘、護腕、護臀、護膝。

雙板滑雪（skiing）較接近人類原本的行走前進方式，雙腳各踩一片雪板向前滑行。雙板滑雪必備頭盔，其餘護具也建議斟酌配戴。

無論單板或雙板，只要熟練之後都很帥，都能享受在雪道奔馳的樂趣。

5.看影片學滑雪還是請教練：初學者一旦踩上雪板，腦袋就一片空白而且身體不聽使喚，影片上看似簡單的動作，在雪道上完全不是那麼一回事。初次滑雪強烈建議要請滑雪教練（滑雪指導員）教學，教練任務是教導學員如何安全地學會滑雪，除了專業的動作指導使學員快速上手以外，更重要的是提醒學員注意雪道上各種潛在的危險。

都花大錢請假出國了，除非是練武奇才，否則不要自己摸索學滑雪，錯誤的動作、滑行方式反而浪費時間、浪費金錢甚至危及人身安全。

6.交通：雪場通常距離機場兩到五個小時車程，而且要更換多種交通工具，需要好好規畫交通運輸方式。如果對當地交通、語言不熟悉，建議報名參加滑雪旅遊團，由隨團的滑雪教練帶領學員前往雪場及教學。

用旅遊方式體驗不同的世界，你對這個世界還有多少好奇心？是遠遠看著雪景就好，還是下雪道挑戰自己的極限？光陰會流逝，錢可以再賺，對自己和家人好一點，是時候開始規畫和家人一趟美好難忘的旅行了。（作者為執業獸醫師、CASI LEVEL2加拿大單板滑雪指導員協會二級教練）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應