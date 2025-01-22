【家庭plus．蛇來運轉慶新春6-1】年假到 親子滑雪去

今年連著9天的年假，相信有不少親子團去追雪。

文、攝影／ 許志全

單板滑雪（snowboarding）入門較難，學習過程不斷跌倒，護具一定要周全。

嚮往腳踩雪板一邊欣賞雪景、一邊沉浸在粉雪起伏加速度的快感嗎？雪道長度動輒數千公尺一路滑下，腎上腺素飆高，熱「雪」沸騰的程度勝過公園裡區區十幾公尺溜滑梯的百倍。有人說滑雪是治療冬季憂鬱症的良方，親子滑雪度假是近幾年熱門的冬季旅遊。

滑雪有別於登山健行，要給家人一個畢生難忘回憶，出發前必須做足準備才不會敗興而歸：

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1.選擇適合全家出遊的滑雪場：大型滑雪度假村，可以將學齡前幼童托付給村內幼童滑雪學校，大人自己放心滑雪去。村內多種遊樂設施，例如雪地摩托車、雪地香蕉船、雪盆、廂型觀光纜車、雪地生態教育活動……等等，縱使不滑雪的家人也可同行玩雪賞雪，還有溫泉SPA、多家美食餐廳和賣店，可以放鬆疲憊的身軀和消磨晚上時光。

2.住宿：投宿在滑雪度假村內的旅館，出門就可以滑雪，滑完雪就到家（ski in／ski out）最方便。必須提早預訂，留意特定節日、耶誕節、跨年、農曆春節常常一房難求。

3.裝備：雪場上汗水淋漓，最內層衣著必須是吸濕排汗的貼身衣褲，中層也是排汗功能的保暖機能衣。外層雪衣首重防水、防風、耐磨功能，保暖其次。怕冷的人可以選擇有鋪棉保暖內裡的雪衣。

雪衣、雪褲、雪板雪靴和頭盔也可以在雪場租借。雪鏡、雪襪、手套、護具要選購滑雪專用，必須自行準備。

4.要玩單板還是雙板：單板滑雪（snowboarding）雙腳同時綁在一片雪板上，用橫行方式前進，不符合平時走路習慣，初學容易跌倒，需要護具包括頭盔、護肘、護腕、護臀、護膝。

雙板滑雪（skiing）較接近人類原本的行走前進方式，雙腳各踩一片雪板向前滑行。雙板滑雪必備頭盔，其餘護具也建議斟酌配戴。

無論單板或雙板，只要熟練之後都很帥，都能享受在雪道奔馳的樂趣。

5.看影片學滑雪還是請教練：初學者一旦踩上雪板，腦袋就一片空白而且身體不聽使喚，影片上看似簡單的動作，在雪道上完全不是那麼一回事。初次滑雪強烈建議要請滑雪教練（滑雪指導員）教學，教練任務是教導學員如何安全地學會滑雪，除了專業的動作指導使學員快速上手以外，更重要的是提醒學員注意雪道上各種潛在的危險。

都花大錢請假出國了，除非是練武奇才，否則不要自己摸索學滑雪，錯誤的動作、滑行方式反而浪費時間、浪費金錢甚至危及人身安全。

6.交通：雪場通常距離機場兩到五個小時車程，而且要更換多種交通工具，需要好好規畫交通運輸方式。如果對當地交通、語言不熟悉，建議報名參加滑雪旅遊團，由隨團的滑雪教練帶領學員前往雪場及教學。

用旅遊方式體驗不同的世界，你對這個世界還有多少好奇心？是遠遠看著雪景就好，還是下雪道挑戰自己的極限？光陰會流逝，錢可以再賺，對自己和家人好一點，是時候開始規畫和家人一趟美好難忘的旅行了。（作者為執業獸醫師、CASI LEVEL2加拿大單板滑雪指導員協會二級教練）

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