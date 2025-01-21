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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】不遲到是一種態度

2025/01/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蕭福松

很多人一到冬天，早上起床都會有「天人交戰」的痛苦經驗，想起床捨不得，賴床又怕遲到，因為只要一遲到，全勤獎金就沒了。

希望能多睡一會兒，是現在很多上班族的小確幸，只是在節奏緊湊、任何事都得按表操課、分秒必爭的今天，時間並不等人。只要一延遲，必然牽動一連串的「骨牌效應」，可能錯過一班公車、錯過一筆生意、錯過一場重要會議，甚至錯過一個很好的機緣、機會。

不賴床是「規律生活」的養成，不遲到則是「誠信守時」的自我要求。一個守時、不遲到的人，給人印象就是誠實可信賴，是職場不可或缺的嚴謹態度。當老闆或主管的都不喜歡員工遲到，因為會耽擱工作、延誤進度、影響團隊。

一位主管發現一名女職員每次開會，都會遲到個5分鐘、10分鐘，起初不以為意，後來覺得這位女職員似乎「遲到成習」。等下次開會時間到，他便差人把會議室門從內鎖上，不讓遲到者入場，同時告誡在場所有同仁「要有時間觀念」，出席會議、參加活動一定要準時。

另一位主管更絕了，一回承辦外埠觀摩活動，他知道單位裡有幾個「海外散仙」經常會遲到，行前會議上再三提醒，因行程緊湊，要參觀很多地方，不要給接待單位增加困擾，希望大家遵守時間，車絕不等人。出發時間到，專車準時開動，這時發現後面有人在追車，也有人還沒出現。

事後，沒趕上車的人抱怨這位主管不近人情，等個幾分鐘也不行。但所有人都肯定這位主管的果斷堅持，團體行動最怕有人遲到掉隊，因為一定會延誤後面的行程。常見團體旅遊，整車的人在車上枯坐，就為了等一、兩個習慣性遲到的人。

遲到是一種「不自覺」的懶散行為，總以為「又沒差那幾分鐘」，問題是自以為「沒差的那幾分鐘」，很可能就是改變命運的關鍵。一個年輕人好不容易通過一家知名企業的甄試，第一關面談也通過了，就等決定性的第二關面談。豈知前一晚和朋友聚會喝開了，次日醒來時，已錯過面談時間，讓他懊悔不已。

遲到的人都有理由，不外「鬧鐘沒響」、「睡過頭了」、「班車誤點」、「堵車」，但這些明明都可預做防範的事情，仍讓其發生，基本上，就是沒責任感、欠缺警覺性。一個有責任感的人，會意識到「準時上班、準時赴約」對彼此的重要性，萬一遇到突發狀況或不可抗力因素而耽誤時間，也會及時聯絡告知，避免失信於人。必須理解到，當與人有約定時，時間便成了「共同的連結」，不遲到，才不會誤人誤事。

所以，不要為「遲到」找理由。凡事提早因應，養成「不拖延、提早行」的好習慣，就能讓自己事事順利。

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