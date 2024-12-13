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紙風車《雞城故事》台中演出 何欣純與10名市議員低溫陪親子看戲

2024/12/13 20:20

紙風車劇團《雞城故事》今晚在南區福田水資源中心演出，上百名親子取暖看戲。（記者黃旭磊攝）紙風車劇團《雞城故事》今晚在南區福田水資源中心演出，上百名親子取暖看戲。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕紙風車劇團《雞城故事》今晚在南區福田水資源中心演出，活動由民進黨立委何欣純及前立委黃國書合辦，上百名親子忍受攝氏十多度低溫，穿著厚外套取暖看戲，民進黨台中市議員張芬郁等十名議員陪民眾看戲，何欣純預祝民眾聖誕、新年快樂。

雞城故事改編西方經典劇碼西城故事，描述肯特雞與麥可雞家族兩個家族，為了雞毛蒜皮小事吵架展開高潮迭起劇情，開場前，紙風車劇團團長任建誠陪何欣純走進人群，舉辦有獎徵答，幼童歡唱「一閃一閃亮晶晶」及喵喵喵等兒歌，爭取黃國書手書「台灣尚勇、台中尚讚」貼紙獎品，觀眾聽完大笑，熱情升溫準備看戲。

《雞城故事》開場前，紙風車劇團團長任建誠陪立委何欣純（中）舉辦有獎徵答。（記者黃旭磊攝）《雞城故事》開場前，紙風車劇團團長任建誠陪立委何欣純（中）舉辦有獎徵答。（記者黃旭磊攝）

上千名學童學雞叫高喊「咕咕咕」為劇作拉開序幕，台中市議員張芬郁、李天生、張家銨、陳雅惠、張玉嬿、黃守達、江肇國、蔡耀頡、林德宇及曾威，10名市議員陪民眾看戲，也展現何欣純跨選區政治人脈。

何欣純說，專程趕回台中陪大家看戲，以為天氣冷人少，沒想到場面爆滿讓她感動，劇場選在南區舉辦讓大里、中西東南區民眾就近看戲，而再過兩週就是聖誕節，將持續舉辦親子活動預祝大家聖誕及新年快樂。

任建誠說，紙風車劇團過去18年在全台各地演出710多場，將第3度啟動全台公演舉辦368鄉鎮市區兒童藝術工程，呼籲各界捧場響應。

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