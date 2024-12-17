【家庭plus．生活停看聽】生命自有最好安排

圖／達志影像

文／柚子茶

生命在6年前出現轉彎，為了照顧身體日漸衰弱的父親，我離職了。在工作20年之後，過著沒有老闆、不用打卡的日子，我的身分只剩下大齡孝順的女兒，可惜天不從人願，4個月後變成沒爸的孩子，而且還無業。

按照常理，悲傷完後應該盡快回到工作職場，讓新工作的忙碌淡化失親的哀慟，沒想到屋漏偏逢連夜雨，弟弟的婚姻宣告結束，一個9歲、一個6歲，兩個心靈受創、雙眼驚恐的小姪女，給了我一份新工作「家庭主婦」，沒有薪水、要早起準備早餐，晚上檢查功課簽聯絡簿，可休國定例假日。

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爸爸房間留有一台老舊裁縫機，一直捨不得丟掉，因為那是媽媽結婚時的嫁妝，從手搖皮帶到電動腳踏，它陪伴爸爸四十多年。爸爸的衣服褲子都是自己改的，因為媽媽不會，而我國中家政課的圍裙也是爸爸親手車的。爸爸走了以後，我開始懷念起縫紉機「噠噠噠」的聲音，沒人可以教我，只好花錢到補習班學。

我的作品從抱枕套、桌巾、窗簾、小孩睡褲、狗狗衣服到換拉鍊，最常做的是褲子放長改短、破洞補丁與小孩開學時車學號。同期縫紉班的學員乙級都考過了，我還安於衣物的修修改改，反正改壞了就當抹布。在密密的針腳中，細細縫出一條思念的百衲被，有我對爸爸深深的依戀。

不愛運動的我，在做完早餐、孩子上學後，循著老爸晨起運動的鄉間小路，開始日復一日地走著。走著走著，心靈的眼睛愈來愈亮，一畦畦的稻田、四季時蔬、不知名的野花、無主的果樹，伴著蜜蜂蝴蝶麻雀，引領我欣賞四季之美，鄉村小鎮也有觸動心弦的美麗。

接著開始爬山，大坑的幾條登山步道全走遍了，連山杜鵑盛開的鳶嘴山也在我的腳下；然後是騎單車，一騎就是20公里，騎到小麥的故鄉大雅，看它從青青秧苗到結穗滿倉；再來是學游泳，風雨無阻，冬天也游冷水池，自由式可以連續游上一個小時，在水裡我是條優游自在快樂的魚兒，半年後連蝶式也難不倒我了。學生時代最討厭的體育課，在爸爸走後，運動魂大噴發，每天慢跑也跑出一串有革命情感的跑友。

我還在家裡客廳開了一個安親班，妹妹兩個兒子、弟弟兩個女兒，學生共4人，一律不收費、不體罰，從小一教到國三，高中以上的放牛吃草，學業靠自己。寒暑假除了寫作業，就是玩、運動、畫畫與閱讀，圖書館是最好的安親班，藏有故事與學問，只要你伸長手就能取得。

當孩子長大不再需要我時，另一個角色正大張旗鼓迎接我。結束，是另一段開始。曾經看過一段話這麼寫著「大直若曲，目的既定，逢山遊山，逢水玩水，遇石暫歇坐，遇樹且納涼」正是隨遇而安的最高境界。

人生處處皆驚喜，放眼是美景，奇蹟就在下個轉彎處。

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