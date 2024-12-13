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台東誠品舊址今再亮燈 台東故事館重新開幕

2024/12/13 15:25

台東故事館今日下午亮燈，重新開館。（記者黃明堂攝）台東故事館今日下午亮燈，重新開館。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕前身為台東政事務務所的台東故事館10多年前由縣府整建，成立台東故事館，曾招商由誠品等業者經營，均因營運狀況不佳而收場。縣府文化處自行規畫修繕，今天重新開館，首展「慢熟台東」以大量看板及仿品呈現16鄉鎮市物產。

台東故事館位於鐵花路與博愛路交叉口，在2020年之前的12年間由誠品書店經營，雖然為鐵花商圈帶來人氣，但因實體書店營收不易而吹熄燈號。後來重新招標由另家業者接手，人氣下墜，也在今年3月結束。

台東故事館重新開館，首展「慢熟台東」介紹鄉鎮物產。（記者黃明堂攝）台東故事館重新開館，首展「慢熟台東」介紹鄉鎮物產。（記者黃明堂攝）

台東故事館今天重新亮燈開館，縣長饒慶鈴主持揭牌儀式時表示，台東故事館承襲日治時期建築風貌，是一座見證歷史變遷的重要文化空間。經過重新規畫與活化，故事館將轉型為多功能複合式藝文場域，未來將舉辦主題策展、藝文展演、工作坊與講座等多元活動，帶給居民與旅客豐富的藝術文化體驗，並作為2026年台東博覽會的資訊中心。

縣政府表示，為慶祝開幕，故事館隆重推出首檔主題展覽「慢熟台東」，呈現台東物產。並推出一系列主題活動。

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