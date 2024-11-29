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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台東縣府建置雲端平台 千名長者共譜部落故事

2024/11/29 18:33

台東縣府建置「一起憶起」線上展示平台，收錄千餘位部落長者的故事。（記者黃明堂翻攝）台東縣府建置「一起憶起」線上展示平台，收錄千餘位部落長者的故事。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府透過「懷舊創新計畫」，四年來蒐錄1千多位部落長者多樣的懷舊創作、生命故事、傳統文化和藝術創作，最近在網站建立「一起憶起」線上展示平台，成為獨特的原民文化記憶庫。

古庄部落潘金妹自豪是奧運鐵娘子，年輕時是十項全能運動員；大埔部落潘金生曾是遠洋船員，多在南非海域捕漁，歷經無數狂風大浪，討海人生圖文並茂。這些來自部落共通的，或獨特的回憶，都收藏在記憶庫雲端平台。

縣政府指出，「懷舊創新計畫」自2021年啟動，至去年已有豐碩成果，包括推動至58個文健站，共1千6百人次長者完成生命故事冊，累積1萬1千2百個故事。

此外，還創作了63幅團體作品、製作37支格拍動畫、37本拼貼記憶故事冊，以及一款彙整長者作品的筆記本，這些乘載傳統知識與歷史意義的作品。為推廣本地文化並讓文化傳承更添趣味性，計畫特別設計將每站的貼布書畫轉化為拼圖，透過遊玩不僅能提升團隊合作能力，還能增進長者的專注度與認知功能，打造出獨一無二的拼圖體驗。

原民處說明，為使計畫成果能永續傳承並擴大影響力，特別建置「一起憶起」線上展示平台（https://www.tttelderart.com/），收錄文健站課程教案，並展示4年來長者們的懷舊貼布畫、格拍動畫、拼貼記憶書等創作，形成獨特的原民文化記憶庫，被更多人見證長者的生命故事，一同感受長者的生命歷程，讓這些珍貴的部落文化資產得以永續傳承。

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