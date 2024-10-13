台東南島國際美術獎揭曉 阮原閩、郭悅暘、陳豪毅3人獲首獎

南島國際美術獎首獎得主阮原閩作品。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府辦理第8屆南島國際美術獎，吸引國內外百餘組藝術家參與競賽，決選出阮原閩、郭悅暘、陳豪毅等3人首獎，得獎作品在台東美術館展覽到11月3日。

台東文化處長李吉崇指出，自2011年首屆「南島國際美術獎」開辦以來，南島國際美術獎已從國內藝文競賽升級為國際級別，成為台東連結全球藝術界的重要舞台。此次入選作品多以藝術家對身分認同表達與環境議題為主題，呈現藝術家們自身與自然環境的深度對話，讓更多的南島經驗透過藝術方式，展現藝術家們深刻理解和創新的詮釋，吸引更多人關注並支持南島藝術發展。

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文化處說明，此次獎項包含競賽與展示兩部分，設有總額120萬元的獎金。從超過一百組的參賽作品中，選出10位（組）藝術家角逐南島獎的首獎，該獎項設有三個名額，每個獎金為40萬元，由阮原閩、郭悅暘、陳豪毅等3位獲得。

入圍複審的10組藝術家也在台東美術館展出他們的作品，展期即日起到11月3日止，免票入場。入選此次展覽藝術家包括王郁雯、余曉冰、阮原閩、高敏修、郭悅暘、陳昭興與王亭婷、陳淑燕、陳豪毅、黃敬中、撒部・噶照等。展覽期間也將舉辦2場次藝術家座談會、並且分別在台東女中、台東大學各辦理1場藝術推廣教育活動。

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