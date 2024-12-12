台東縣府耗資1.9億元建原住民族劇場 今動土後年完工

台東縣原住民族劇場今天動工典禮。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕為提供原住民族表演藝術、樂舞展演專業場地，培育更多藝術人才，台東縣政府整建國立台東大學台東校區PU館做為原住民族劇場，今天辦理動土典禮，預計將在115年完工。

縣長饒慶鈴表示，這座原住民族劇場不僅將是保存與發揚原住民族樂舞文化的重要空間，更是展示原住民族創作力與藝術才華的舞台。未來劇場完工後，具備多功能的文化表演空間，將成為原住民族藝術交流、文化教育及國際推廣的重要基地，並將以此劇場為核心，積極推動南島文化藝術交流。

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縣原住民族行政處指出，近年縣府推動原住民族樂舞人才培育，透過風起原舞樂動台東、母語電音、錄音室設備、燈光技術及音樂行政等人才培訓計畫，培育了許多幕前幕後的樂舞人才。此座劇場將成為族人樂舞與藝術文化創作的重要樞紐，除了提升台東藝文實力的能見度外，也將為族人提供更多的演出機會，同時吸引更多國內外藝術家來台東交流合作，促進樂舞文化與經濟發展。

原民處進一步說明，劇場包括專業的表演場地、大排練室、展示空間及約300人席次，提供多元、小巧、實驗性質較高的展演空間，工程經費1億8,800萬元。未來縣府將持續推動多項文化建設。

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