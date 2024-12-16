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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．退休大樂透】長照陪長輩 大家福氣啦

2024/12/16 05:30

長照陪長輩 大家福氣啦長照陪長輩 大家福氣啦

文／水晶

前幾年，到醫院照顧臥病在床的外婆後，發覺自己可以試試長照的工作，於是報名了長照的課程，並考取長照小卡。

最近到日照中心代班，我會盡量與長輩多多講話和交談。因為當丈夫出國出差，我獨自在家時，體驗到無人與我互動聊天所帶來的負面結果，必須每天吃腸胃藥。直到丈夫回國後，則不藥而癒。

縱使有些長輩講話很吃力，我們也聽不太懂，但仍會給予他們機會表達。他們願意出門與人互動都是美好，我也很樂意傾聽及陪伴。

某天早晨，我幫一位名字裡有個「醜」字的阿嬤測量血壓時，我說：「阿嬤，妳的名字怎麼這麼古錐！妳很漂亮，是美女呢！」阿嬤聽了呵呵大笑並說了名字的由來。

除了跟長輩打招呼和關心他們的生活點滴外，我還會鼓勵他們「多唱歌，以利肺部擴張。」有人會回應：「我不會唱歌。」我說：「沒關係，我們來唱啊～～～伊～～～哞～～～和ㄇㄡ～～～每個音都要拉長。」

此外，每個午餐前大家會一起做「舌頭運動」，有位氣質很好的阿嬤說 : 「舌頭吐出來不好看！」我說 ：「但是我們還是要多運動，這樣對吞嚥有幫助，也比較不會被水嗆到喔！」

另外，還有件重要的事，就是長輩能做的事，就讓他自己做，不要一直幫他，免得行為退化了，而我們只要在旁陪伴，適時地協助，避免他們受傷和跌倒。

有人問我：「妳和長輩們非親非故，為何能如此真誠地愛他們呢？」因為，大家能相識與相遇都不是偶然，而是上天的安排，所以我格外珍惜這份寶貴的情感。

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