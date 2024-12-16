【家庭plus．親子會客室】學會表達情緒 不暴走

圖／達志影像

文／葉蓉慧

朋友的孩子現在小學一年級，朋友苦惱已經好幾次接獲老師及其他家長通知孩子在學校出手打人。孩子出手打人真的需要再教育，但探究孩子出手打人的原因後，苦惱不知應如何教孩子？

孩子出手打人的原由：老師打電話來的那次，是某同學一直想跟孩子玩鬼抓人，一直碰或拍孩子肩膀。他不想玩，又一直被對方拍打，於是出手。另一次，是由家長致電，自己孩子被朋友孩子打。朋友致歉後，詢問出手原由：孩子委屈說，下課正在玩自己帶去學校的球，另一位同學也想玩，過來拿走球，於是他就出手了。

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多數父母會把教孩子的重點放在：不可以打人，打人是不對的。我認為，趁此機會教孩子情緒表達與拒絕，不但孩子受用，也可藉此成為其他小夥伴的溝通與情緒課。

如果不想玩，或是對方的拍打讓自己不舒服，可以說：「我不想玩。」或「不要拍我了，我要生氣了。」如果是自己的球，現在不想讓其他人玩，就說：「這是我的球，我現在要玩。」「你拿的是我的球，還我。」

換言之，師長與其教孩子當聖人，委屈咬牙吞忍，倒不如讓他們學著說「不」，也讓其他孩子學著聽，接受與尊重別人的感覺。藉此提供孩子多種表達與溝通的句法與選項。要生氣之前，不是一秒暴走，而是以描述生氣的程度，如：我現在正在冒火；我現在已經氣得像噴火龍了。一來以言語告知並預警友伴，二來也是觀照自己的情緒狀態。同理，師長也可藉此問（無論是揍人或是被揍）：對方有對你說什麼嗎（他不要、他不喜歡、快生氣了）？你有聽到嗎（有停止嗎？有尊重別人嗎）？

溝通如果要教、要學，就要把握機會並有機會練習。反覆練習與調整，等他們長成大人，漸漸可琢磨出好的方式。孩子不可能坐下來聽教條，就趁機多教幾招，讓他們到學校現學現賣吧。

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