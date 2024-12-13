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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】名列三大 讓人想制霸

2024/12/13 05:30

架在桂川上的猿橋是從兩岸的壁上各展延出四層橫樑構成，是日本三大奇橋之一，橋下四季變幻的溪谷美景千年來讓人感動。（劉黎兒攝）架在桂川上的猿橋是從兩岸的壁上各展延出四層橫樑構成，是日本三大奇橋之一，橋下四季變幻的溪谷美景千年來讓人感動。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人很喜歡各種三大，如三大庭園，也就是三大名園，或是日本三景、三神山、三靈場、三大夜景、三大水壩、三大祕境、三大溪谷、三大水壩、三巨櫻、三大瀑布、三大名城、三大溫泉、三大奇祭、三大鐘乳洞、三大火花、三大美林、三大奇勝、三大清流、三大朝市、三大花街等等，我曾制霸了其中多項，有的尚待日後完成。

「三大」的好處是比起「十大」容易記住也容易制霸，滿足感也比較濃厚。最近去了山梨縣大月市，當地有江戶時代甲州街道裡必經懸架在溪谷上的木造猿橋，是日本三大奇橋之一，果然奇拔而令人驚嘆！

猿橋是跟山口縣浮在水面的錦帶橋、長野縣懸崖邊的「木曾之棧」，被稱為日本三大奇橋。猿橋在三橋中最奇特，因為峽谷太深無法架設橋梁，據傳在紀元600年左右，從百濟（朝鮮）請了造園博士志羅呼來設計，嘗試各種方案，最後是想像了大批飛猿手臂銜接，而從兩岸各伸展出四層橫木，在中間接一起，成了橋梁跨在桂川上。橋下溪谷碧綠又有四季色彩變化之美，原本就是甲州街道名勝，廣重浮世繪裡就有著名的「甲陽猿橋圖」，許多文人墨客為了這座奇特的高31公尺、長30公尺「桂河大橋」而感動過。我在猿橋前同樣可以體會到上千年持續的感動，也很幸福，有故事又有自然的名勝力量果然不同！

日本三景是宮城縣的松島、京都府的天橋立及廣島的巖島神社，或是三大庭園、三大名城等都是為了觀光專程而去，但猿橋是沒去過大月這個市鎮而巧遇，格外驚喜！也發現除了許多國際知名的日本三大之外，還有許多小規模的三大，像三大奇橋都有相當悠久的歷史，並非為了商業噱頭而新營造的三大，充實度大不同！

日本人喜歡「三」，也因為「四」與「死」同音。凡事都愛說這家是業界「御三家」，這原本是指德川家康家三個男孩的尾張家、紀伊、水戸家，現在則是指最佼佼三者；美食裡也有三大珍味是烏魚子、海鼠腸、海膽，這也可知日本人到台灣都愛買烏魚子的原因。三大的概念真的深入人心，沾上邊都開心！

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