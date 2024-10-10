南韓作家韓江獲2024諾貝爾文學獎 亞洲文學女力第一人

2024諾貝爾文學獎由54歲的韓國作家韓江摘得桂冠。（美聯社）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024年諾貝爾文學獎（The Nobel Prizes in Literature）得主今（10）日揭曉，由54歲的韓國作家韓江（Han Kang，1970-）獲獎。

瑞典學院在頌詞中表示，此獎是為表彰韓江以充滿詩意的散文面對歷史創傷，揭露生命的脆弱，在其作品中，可看出韓江對身體與靈魂、生者與死者之間的聯繫有著獨到的見解，堪稱當代散文的創新者。

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韓江是韓國文壇新生代暢銷女作家，更以《素食者》成為亞洲第一位獲得國際曼布克文學獎的作家，其畢業於延世大學國文系，出身於文學家族，父親也是一名小說家。韓江創作類別有詩、小說、散文。台灣出版社漫遊者文化共出版了其4部作品，分別為《素食者》、《少年來了》、《白》以及《永不告別》。

漫遊者文化總編輯李亞南表示，2015年韓江《素食者》入圍曼布克獎時，即注意到她的作品，儘管當時韓國出版品在台灣的市場尚未打開，但從書名、小說結構，以及故事內容都非常吸引人，因此仍舊決定引進出版，台灣反應不錯，其後更陸續出版其他作品如《少年來了》、《永不告別》、《白》等書，｢作品要被廣大的讀者接受或被傳誦得那麼久，其層次跟角度絕非單一，雖然許多人將焦點放在女性受壓迫上，但她的寫作高度並不僅止於此。」她觀察到《素食者》中以植物跟動物之間的互相隱喻，做為書寫手法，也貼近新世代讀者們，轉向理解其他物種的時間點。

國立政治大學台灣文學研究所特聘教授范銘如提到，韓江的寫作風格非常多元且前衛，涉及的議題也很廣泛，包含女性議題、生態議題、政治議題、 個人生命以及存在的探討等，她都有辦法將沉重的議題，透過作品取得文學上的平衡，她舉出《素食者》、《少年來了》、《白》為例，「獲得曼布克大獎肯定的《素食者》處理家庭倫理、女性壓抑、素食與偏食，以及韓國男女階級等議題，也以非常藝術性手法比擬，譬如以兩株植物的交配比擬人類的性愛，寫得絢麗且詭譎，如此後現代，甚至是後人類的角度，讓人耳目一新。」

范銘如指出韓江甚至將政治議題處理得貼近常民，「《少年來了》從親友的視角，回看在政治暴動裡消失的年輕生命，其所探討的是，被大事件波及到的當事者、旁觀者和見證者，如何帶著各自的悔恨、哀慟、怨懟或罪愆面對自己，以及彼此在那個歷史片段中的選擇和作為。人性光輝與黑暗也是這部政治小說不容忽視的重點，光州事件是韓國當代政治史上最殘暴、直到近年真相才得以逐漸解密的一頁黑歷史，以這麼殘酷的國家暴力為題材，卻更著墨於人性與存在的幽微，讀來不會顯得過度沉重，容易引發外國讀者共鳴。」

亞洲國家的諾貝爾文學獎得獎者歷年來皆由男性獲得，今年由女性作家韓江獲獎，代表亞洲文學女力崛起，范銘如欣喜道，｢近幾年來性別問題在韓國被刻意打壓，韓江的獲獎應該能讓韓國的女性增加一些力量。」

瑞典學院在頌詞中表示，韓江以充滿詩意的散文面對歷史創傷，揭露生命的脆弱。（圖片取自Nobel Prize網站）

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