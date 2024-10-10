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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】人生升級 重新啟動

2024/10/10 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／古家榕

這日，用手機下載應用程式，得知因IOS版本過舊無法安裝，當下輸入密碼同意更新。豈料按下確認鍵後，整部手機瞬間黑屏，這才想到系統升級是大事，接下來一段時間，「我」恐怕要從世界上消失了。

當時人在赴約途中，深怕好友聯絡不上，不禁自責之前遭多次催更，內心都不動如山，偏偏挑這吉時展開大動作。但人生總有些時候，你根據現狀做出決定，自以為明白風險，直到點選同意，才驚覺造成的影響超乎預期。

例如系統升級，例如成為母親。

多年前的我，亦如同此刻這般，生下孩子後，猝不及防落入一個無信號的真空，彷彿地圖上消失的小光點，跟世界斷開了連結。毫無動靜的螢幕上，倒映著一個奮力吶喊的女人，縱使掙扎得再激烈，終只折射出一片死寂的扭曲，成了齣無法公開的默劇。

沒有人能找到她，她也找不到任何人。

那段日子，宛若河道上孤獨的頑石，歲月從旁嘩嘩流逝，水花拍在身上無比激昂，又沉沒得不動聲色。漸漸地，女人不鬧了，日益學著安靜下來，接納強制失聯的狀態，發展出獨特的節奏感。乍看與現實嚴重脫鉤，但就像手機螢幕上、那自顧自蠕動的進度條，每一格緩慢前行的時候，都是系統在醞釀突破。

無聲的時刻，不代表沒有事情發生。

如今回想，自己的耐性、包容力、看待生命的彈性，甚或組織文字、口語表達、對情感的覺察與承接，都是帶孩子的那些年逐步養成的。哪怕成日忙於育兒，惟家務和乳臭傍身，日常滴水石穿的滲透下，氣質也好、技能也罷，終是讓生活一點一滴打磨出來。

思緒發散至此，只見漆黑畫面上，推進至半途的進度格、跟當年那個沉默的女人，一起倏地從眼前消失。

下一秒，手機螢幕大亮。原以為還要等待下去，系統卻已執行完畢。於是，如同當年的猝不及防，我又一次被時光拋回原地，拿著重新啟動的手機，完成一連串設定，恢復與世界的往來。

30分鐘、抑或是13年，再漫長的旅程，於結束時回望，皆顯得如此短暫。但無論如何，突兀的黑屏不會持續一輩子。而當螢幕再度亮起，留下來的，已是一部升級後的手機，和一個全新版本的自己。

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