走讀不怕曬！「百年膠彩」繪畫技法 北美館館內限時體驗

膠彩自習室教育展區，提供民眾認識帶有複雜材料美學與工序的膠彩。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「喧囂的孤獨：台灣膠彩百年尋道」明（12）日起至2025年2月2日於北美館展出，展覽選件橫跨日治作品至當代新作，包含鄉原古統、陳進、郭雪湖、林之助、林玉山、潘信華、曾建穎等51位膠彩創作者的146件作品。

北美館表示，膠彩畫清雅絢麗兼蓄，基本以紙或絹為底，透過動物膠調和礦物質顏料或其他天然材質，如水干顏料、土質顏料、金銀泥、胡粉、明礬等進行敷彩，有時畫面亦會加入金屬箔的運用。繪畫工序也較為固定，通常需經構思到寫生、下繪、轉寫、賦色等步驟，配合膠料乾燥的等待也增添其獨有的時間特質。

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鄉原古統，《麗島名華鑑》，1920年代，膠彩、紙本， 21.7 × 18.7 （×9）公分。（北美館提供）

膠彩畫基本以紙或絹為底，透過動物膠調和礦物質顏料或其他天然材質，如水干顏料、土質顏料、金銀泥、胡粉、明礬等進行敷彩，有時畫面亦會加入金屬箔的運用。繪畫工序也較為固定，通常需經構思到寫生、下繪、轉寫、賦色等步驟，配合膠料乾燥的等待也增添其獨有的時間特質。

除了展覽，北美館將透過教育推廣計畫自11月2日起於展覽室末段規劃「膠彩自習室」教育展區，11月10日、12月1日與12月29日將舉辦當日限定的繪畫體驗，現場提供3款創作畫譜，選自《麗島名華鑑》色調鮮明的《睡蓮》、《いかだかづら（九重葛）》、《猩猩木》的原作局部，觀眾可自主嘗試膠液與色粉揉合的質地及敷色作畫。展期中也將規劃2場展覽漫遊，邀請不同領域的專家學者，帶領觀眾從多元視角鑑賞膠彩創作之美。活動如下：

膠彩自習室教育展區系統性地介紹膠彩繪畫顏料、媒材畫具、天然礦標（石）與色票、材料變化的展示板等（北美館提供）

一、 「膠彩自習室」教育展區

展示時間：2024/11/2至2025/2/2

限定體驗時間：2024年11/10（日）、12/1（日）、12/29（日）

地點：北美館2樓209展覽室

「膠彩自習室」為一個自主學習空間，提供民眾認識帶有複雜材料美學與工序的膠彩，以及理解藝術家「尋道」過程中是如何創造出獨特風格與美學。此區分為三部分，首先是系統性地介紹顏料、媒材畫具、天然礦標（石）與色票、材料變化的展示板、提供民眾感受顏料差異的觸摸板等。其次，觀賞一部膠彩創作的基礎過程影片，藉由膠彩藝術家葉采薇的演示，帶領觀眾看見每一步繁複的工序過程所凝結的時間與創作者的意念。最後是3天的膠彩畫體驗活動，3款創作體驗的畫譜選自《麗島名華鑑》局部，讓觀眾自主體驗膠液與色粉揉合的質地以及敷色作畫。

詹前裕《金色大峽谷》1995，礦物質顏料、金箔、銀箔、砂子金、紙本，99 × 189公分。（北美館提供）

二、 展覽漫遊

地點：北美館2樓2A、2B展覽室

邀請不同領域的專家學者，以更深入的知識背景帶領觀眾從不同的鑑賞角度切入作品。例如媒材導讀、線條美學鑑賞、異於西方深淺明暗法之東方美學等。

更多資訊詳詢北美館官網（www.tfam.museum）。

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